陳志雲追問戀愛感覺 田蕊妮反擊：你有無拍過拖？

【明報專訊】陳志雲在YouTube頻道推出《Stephen.傾》直播節目，首集為服務獨居長者的「兩噸慈善基金」籌款，頭炮邀視后田蕊妮（阿田）接受訪問。志雲的訪問令阿田狂笑又忍不住淚水，真情流露。陳志雲爆料稱有電視台邀有關飲食業的嘉賓，要是對方是開店的，要反過來給電視台付錢，因電視提供宣傳平台。田蕊妮提到在亞視跟陳展鵬影年曆相，對方擺出「雄風」甫士。志雲笑說：「陳展鵬變得太犀利，唔知係咪整過容。」阿田掩嘴狂笑。

志雲問阿田的戀愛史，由18歲初戀講到老公杜汶澤。被追問戀愛感覺時，阿田反問志雲：「你有無拍過拖㗎？」她跟杜汶澤同居時，拒絕了他30次求婚，不過婚前有分手危機，阿澤有第三者。阿田稱當時做盡了懷疑另一半有第三者的動作，如check電話、盤問似偵探，過程好難受。最後她跟阿澤冷靜談判，雙方願意繼續努力，將舊事似粉筆字抹走，心中沒有刺才能在一起。

阿田唱歌 志雲爆粗

節目安排了阿田唱《最親》，阿田想起亡母，唱了兩句便走出鏡頭抹眼淚。節目尾聲阿田想聽志雲講粗口，他應要求以斯文的語氣對鏡頭重複講了幾次粗口。

娛樂組