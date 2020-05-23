預告片欠映期 影迷擔心延遲 《天能》逆轉時空圖阻世界大戰

【明報專訊】新冠病毒肆虐美國，多部荷李活大片延期開畫，然而《潛行凶間》導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的科幻新作《天能》（Tenet），堅稱7月17日如期上映。昨日公開第2條預告片，觀眾仍然未能揭開電影的神秘面紗，片尾更抽起7月映期，難免令人擔心此片會否淪為疫情下的犧牲品。

《天能》由開拍到上映前夕，基斯杜化路蘭一直保持神秘，對於新片內容隻字不提，就連戲中主角、《吸血新世紀》型男羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）早前接受男士雜誌《GQ》訪問，亦不敢泄露天機：「只可說，它跟時空旅行無關。」

事實上，導演前作《潛行凶間》及《星際啓示錄》大玩時空交錯概念，新片《天能》亦不例外，戲中飾演特工的羅拔柏迪臣和金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）之子、前美式足球員尊大衛華盛頓（John David Washington），在最新預告片討論什麼是「天能」？後者嘗試解釋：「不是穿越時空，而是逆轉時空。」

劇情謎團仍未解開

片中另一主角堅尼夫班納（Kenneth Branagh），亦曾向尊大衛華盛頓提及「天能」的重要性：「它能開啟正確的門，也會打開錯誤的門。」不過，他口中的「門」是什麼？有何特別意思？就算把去年12月公開首條預告片合而觀之，謎團仍未解開，只知女主角伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）曾經提到，它是制止第三次世界大戰爆發的關鍵。

美國影業受疫情影響，多家連鎖戲院暫停營業，7月上映的《天能》被視為觀眾會否再次入場的試金石。不過，最新預告片卻未有顯示映期，改成「即將上映」，影迷擔心電影公司最終都以票房為考量，跟其他荷李活大片如《007：生死有時》（No Time to Die）、《花木蘭》（Mulan）等一樣，難逃延期命運。

幸好截稿前為止，《天能》官方社交媒體Twitter仍然標示美國開畫日期不變；香港片商亦透露，未有收到改期通知，將於7月16日在港上映，令影迷虛驚一場。

《阿凡達2》下周新西蘭復工

另一方面，金像導演占士金馬倫（James Cameron）執導《阿凡達》第2集（Avatar 2），原定明年12月17日上映，同樣受到疫情影響，已經停工數月，導演早前接受《Empire》雜誌訪問，表明希望盡快復工，又對新西蘭政府的抗疫方案充滿信心。

言猶在耳，電影公司宣布《阿凡達2》定於下周在新西蘭復工，「或許我們的拍攝進度，可能比原定計劃遲了數個月，但我有信心可以如期上映」。