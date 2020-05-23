【開箱】《好想做一次》亞裔清純版《性愛自修室》

【明報專訊】影視串流平台Netflix的熱門排行榜，海報出現印裔女孩面孔的《好想做一次》（Never Have I Ever），上月27日上架，曾打入十大位置。此劇由《盜海豪情：8美千嬌》女星文迪嘉蓮（Mindy Kaling）創作及監製，據悉故事源自她少女時代的經歷。

《8美千嬌》文迪嘉蓮監製

父母是印度移民的文迪嘉蓮，在美國出生及成長，並畢業於常春藤名校達特茅斯學院。《好想做一次》講述15歲印度裔少女Devi，父親在她的演奏會中途猝逝，剩下她跟母親Nalini，以及到美國留學的博士生表姊Kamala一起生活。父親離世帶給Devi的傷痛難以言喻，她變得不良於行，坐在輪椅長達3個月；翌年開學，某天看到游泳隊男同學Paxton，Devi深被吸引，更神奇地重新站起來，並決意要結識對方。

Devi與亞裔的Eleanor和拉非裔Fabiola是死黨，被其他同學稱為「聯合國」，Devi跟兩人制定計劃，要找到男朋友，成為學校的風頭躉。Devi在班上跟經常炫耀父親是著名律師的男同學Ben，卻是死對頭，不但比併功課，更經常鬥嘴，是一對歡喜冤家。至於表姊Kamala，按照印度人傳統，雙親安排了相睇對象，很快就要結婚，但其實她鍾情校內的亞裔同學，已拍拖一段時間。另一方面，Devi跟媽媽Nalini的關係時好時壞。

超過九成好評

《好想做一次》在爛番茄影視評論網站，從48篇視評中獲得超過九成好評。不少人認為此劇打破了亞洲人在荷李活劇集的刻板印象，甚至稱頌是文迪嘉蓮的代表作。劇中由印度裔女孩擔正主角，也呈現了種族多元的一面，事實上Devi的生活圈子存在不同面貌，也闡述了青少年所面對的問題和疑惑，譬如性與愛、性取向等。以Fabiola為例，她雖然最初聽從Devi的計劃，要結交男友，並曾經嘗試，但內心慢慢面對喜歡同性的事實，又思考如何跟家人及朋友坦白。Devi在朋友間吹噓和Paxton成為一對，而且已經上牀，其實跟暗戀對象獨處，卻膽怯起來。難怪不少評論說，此劇像是《性愛自修室》（Sex Education）的清純版。

飾演Devi的美翠兒拉瑪基斯南（Maitreyi Ramakrishnan）千禧後出生，跟文迪嘉蓮的背景有點相似，美翠兒的祖輩是因斯里蘭卡內戰移居到加拿大的泰米爾人；她中學階段開始對演戲產生興趣，去年《好想做一次》招募演員，她寄給劇組親自錄製的片段，並獲得到洛杉磯的試鏡機會，最終擊敗1.5萬名對手得到角色，當時年僅17歲。雖然只是美翠兒的處女演出，卻獲得一致好評，不少人認為她的生動演繹，給此劇帶來神采。至於飾演Devi暗戀對象Paxton的戴倫巴納（Darren Barnet），雖然已29歲，但扮演高中生仍似模似樣，他在劇中脫衣露出結實肌肉的一幕，更備受談論；據悉《好想做一次》播出後，戴倫的社交媒體Instagram追隨者數目由9.2萬激增至目前超過120萬，看來他跟美翠兒同樣一炮而紅。

麥根萊旁白又客串

值得一提的是，年輕時有「壞孩子」之稱的網球名宿麥根萊（John McEnroe）「獻聲」，為此劇擔任旁白之外，更有份客串；其實邀請他演出也為配合劇情，有幕Devi憶起父親Mohan是麥根萊的球迷，Mohan同時指出女兒火爆直率的個性，跟麥根萊很相似，也認為Devi應該有他偶像同樣的拼搏精神。