【開箱】韓流續侵美 《蒙面歌王》登百大收視榜

【明報專訊】今年2月，《上流寄生族》橫掃奧斯卡最佳電影、導演、原創劇本及外語片4大獎，寫下韓片歷史新一頁；其實隨着防彈少年團（BTS）去年登上美國音樂頒獎禮、格林美音樂頒獎禮的舞台，韓流攻美，日子有功，現在不過收成期，就連最近美媒公布2019年9月至今年5月最多人收看的百大電視節目，打入前20位的《蒙面歌王》（The Masked Singer）和《好醫生》（The Good Doctor），都是來自韓國的原創節目。

《蒙面歌王》吸引18至49歲觀衆

《蒙面歌王》源自韓國MBC電視台2015年首播的同名歌唱比賽節目，特別之處是參賽者戴着面具隱藏身分，僅由歌聲分勝負，被淘汰前不會揭開神秘面紗。兩年前「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）到韓國宣傳新片，也曾亮相《蒙面歌王》，以獨角獸的造型唱出《Tomorrow》一曲，當時嘉賓還感嘆「怎麽他的英語發音這麽標準」，相當搞笑。內地江蘇衛視和燦星製作也炮製過《蒙面歌王》，李克勤等香港歌手都有參加；第一季十分成功後節目就改名《蒙面唱將猜猜猜》，據悉是受當時受「限韓令」所影響，不過MBC去年入稟控告燦星未支付版權費及相關利益。

至於美版《蒙面歌王》，去年1月播出首季，第2及第3季則分別於去年9月及今年2月首播。比賽模式跟韓版大同小異，參賽者都是要蒙面出場，憑歌聲分勝負，所以亦與韓國及內地一樣，參賽者不會是籍籍無名之輩；坐在評判和嘉賓席的更包括《醉爆伴郎團》鄭肯、歌手Nicole Scherzinger和Robin Thicke等，而且每季都有不同的嘉賓亮相，例如金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）和「地獄廚神」拉姆齊（Gordon Ramsay）等。美版《蒙面歌王》推出年多，大受觀衆歡迎，在今次公布的百大收視節目中，整體排第13位，觀衆人次1078萬；在18至49歲的年齡層，更位列第4，僅次於美式足球周日、周四及周一晚直播賽事。

《好醫生》數度改編 原著僅一季

至於《小飛俠前傳之魔幻童心》費迪夏摩亞（Freddie Highmore）主演的《好醫生》，改編自韓國KBS電視台2013年同名劇集，《龍八》周元主演，講述一名患有自閉症醫生的行醫故事，日劇亦曾改編成《善良醫生》，並由山崎賢人主演。

相比歌唱比賽較易入鄉隨俗，只要「大橋」創新，跟本土文化結合並不難，所以為什麽《蒙面歌王》在各地都找到自己的觀衆，只是歌手蒙面的打扮不一樣而已；劇集自然不可能跟足原著，尤其《好醫生》韓版只拍了一季，美版已播至第3季，今年3月底剛落幕。此劇在18至49歲的年齡層不及《蒙面歌王》能打入五大位置受歡迎，但《好醫生》在整體觀衆收視排名，卻位列12，觀衆人數達1082萬。

美國觀衆鍾情周日賽事

至於過去一年美國整體收視最高的節目，是周日晚美式足球賽事，觀衆人次多達1999萬。劇集《重返犯罪現場》（NCIS）緊隨其後，觀衆人次1533萬，周四及周一晚美式足球賽事分佔收視季殿軍，足見美國人最關注的還是體育節目。

第5至10位則全是劇集，依次為《FBI》、《執法尊家》（Blue Bloods）、《芝加哥烈火群英》（Chicago Fire）、《This is Us》、《少年謝爾頓》（Young Sheldon）及《Chicago PD》。似乎最受觀衆歡迎的劇集，好像都離不開查案、法證之類，但其實各劇就算題材熟口熟面，內容也不盡相同；譬如《重返犯罪現場》所查的案件，都是牽涉到美國海軍與海軍陸戰隊的犯罪事件；《FBI》則圍繞聯邦調查局紐約辦公室的內部工作；《執法尊家》則有關紐約市一個警察世家的故事。