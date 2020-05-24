關智斌首演變態角色 多得溫碧霞教路

【明報專訊】溫碧霞、關智斌主演電影《墮落花》原定4月復活節檔期上映，但受疫情影響，映期一改再改。終於在放寬「限聚令」、戲院重開後，定本月28日（周四）上映，他們前晚聯同片中演員及圈中好友出席首映禮，溫碧霞扮靚靚現身表示心情興奮，稱老公讚她今次的演出好大突破。她透露導演想原班人馬再合作，正寫劇本。關智斌稱角色變態，有別以前乖仔形象。

電影《墮落花》前晚舉行首映，除男女主角關智斌與溫碧霞出席外，還有陳煒、陳漢娜、郭奕芯、黃錦燊與兒子黃愷傑、衛詩雅、吳浩康及洪卓立等撐場。

溫碧霞：老公讚我好大突破

溫碧霞開心電影上映，她說：「因疫情關係映期一改再改，現在終於上映，心情好興奮。」她表示老公何祖光請了很多朋友來欣賞她的演出，之前在亞洲電影節，老公已看了該片，「他很喜歡部戲，覺得我的演出好大突破，跟以前演的戲不一樣，故事很有思考空間」。關智斌覺得自己也有很大突破，因以往多演乖乖仔和白馬王子角色，今次角色好變態，幸好有導演和溫碧霞給他很多意見，才能演好變態角色。溫碧霞透露導演有意原班人馬再合作，正在寫劇本。關智斌聞言感開心，稱下次可以請朋友來看首映。

衛詩雅盼腳傷痊癒趕練鋼管舞

衛詩雅左小腿骨折仍未痊癒，不敢穿高踭鞋到場。她最近因忙宣傳，要延遲做物理治療，只能在家中做一些動作，她說：「自己做始終無咁好，希望早日康復，因7月要開戲，到時要跳鋼管舞，小腿骨折位要勾住條柱，還有一幕連人帶柱跌下來的危險鏡頭，不小心的話會再次弄傷。雖導演話可以用替身，但我想親身上陣，我會鞭策自己多做物理治療，希望盡快康復，因為練鋼管舞要花一個月時間。」她演出的ViuTV劇集《歎息橋》反應不俗，她開心說：「很多人要求我劇透，我都不講，連媽媽問我也堅持不劇透，只教她應該點去看。」出席首映的吳浩康，日前斥舊愛崔碧珈誣衊他不上進及大話精，他與洪卓立拍完合照後稱不接受訪問。

記者：柯美

攝影：黃梓烜

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