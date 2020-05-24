預告為陳嘉佳慶生 何遠東：話唔定有好消息公布

【明報專訊】何遠東、蔣家旻昨日為劇集《一笑渡凡間》開工，何遠東透露爸爸70歲大壽的壽宴因疫情擱置，最後還要爸爸親自下廚，「廚房屬於爸爸的，因媽媽廚藝麻麻，永遠入不到廚房，爸爸又不信任我們的廚藝，原本想買阿拉斯加蟹一齊食，結果他炮製薑葱炒蟹，真係好慳家」。

阿東爆爸爸恨飲新抱茶，很想抱孫，已開始向他催婚，但暫時只能送自己作為爸爸的生日禮物，未有能力為家庭添成員，他不諱言正尋覓開朗活潑伴侶。笑他與「細細粒」陳嘉佳十分襯？阿東笑說：「她都陪我過了兩年生日，我有約食飯慶祝她5月29日生日，話唔定食飯後我們有好消息公布！」他在劇集《十八年後的終極告白》演出獲好評，他笑稱是意外收穫，以為會被人討厭，期待原班人馬再合作懸疑或喜劇題材的劇集。

蔣家旻羨慕翠如嫁搞笑老公

蔣家旻大讚劇中拍檔蕭正楠幽默有喜感，經常引大家笑不停，相信將他的笑料輯錄成「阿蕭語錄」，趁書展推出會賺到錢。她跟蕭正楠由劇集《十二傳說》開始合作，聽了好多笑話，笑言歡迎出版社接觸她。她又爆蕭正楠曾拿老婆黃翠如來開玩笑，「我們睇視頻，見到有個女主播介紹榴槤，樣貌好似黃翠如，阿蕭即反問：『個榴槤似她呀？』」。

蔣家旻好羨慕翠如嫁到這麼幽默的老公，稱翠如好幸福，感染她訂下擇偶條件，男友一定要有幽默感。問到緋聞男友麥秋成是否合資格？她說：「他有時會搞笑，但性格外冷內熱，要再努力一點！」

記者：鍾一虹