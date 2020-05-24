趁租金下調四出物色靚舖 吳日言疫市照開分店

【明報專訊】2004年出道當歌手的吳日言（Yan），婚後減少幕前演出，去年與丈夫及友人合資開設日式飯糰便當店，差不多在一年半時間，目前已擁有4間分店。雖然分店去年受反修例風波及今年爆發的新冠病毒疫情影響，部分店舖生意額慘跌七成需要開源節流，但她毋懼香港經濟市道差的威脅，大膽在「疫市」下於繁忙商業區物色靚位開新舖，有意擴充生意版圖。她受訪時表示對香港未來的營商環境有信心，更相信「有危就有機」。

吳日言（Yan）日前獨自現身上環機利文新街，《明報》記者見她細心留意四周環境，又用手機拍下食肆地舖相，似乎做資料蒐集。她接受訪問時稱最近不少行業面臨結業、縮小規模或裁員，連帶商舖租金也向下調整，於是想博一博，在「疫市」下物色心水靚舖，籌備開第5間日式飯糰分店。她說：「我們發覺在商業區開店生意較穩定。中環和上環寫字樓多，好多上班一族返工，所以正四處物色人流多的旺位。已看中幾個心水位置，好彩業主都肯減租，租金方面尚有少少問題拉鋸中，有信心好快可落實，預計今年內可開多一至兩間分店。」

觀塘店收支平衡挽回信心

吳日言的食店早前受疫情影響，最嚴峻時期銅鑼灣與旺角店的生意額大跌七成，隨近期疫情逐漸放緩，4月中新開的觀塘分店已達至收支平衡，為她挽回鬥志和信心，所以才決定繼續擴充生意。同時有兩間分店已成功申請到政府提供的防疫補助基金，每間均有8萬元，可稍為減輕負擔壓力。她說：「有些舖的業主屬於大財團，都肯共渡時艱減租，大約減兩成，感受到疫情下的人情味！」她不時落舖幫手，感激獲客人支持，為她打氣加油，讓她打下強心針。

提早送女兒到海外求學

提到她之前到太古城商場用膳時，被防暴警察驅趕？她表示沒想像到會親身經歷，當日在社交平台發文呻完後，激動情緒已平復，知道很多網民替她不值，但現已沒事。經此一役，並沒打亂她的生意大計，她對於未來仍有憧憬，「我主要做本地人生意，又不是做出口貿易，所以影響不是很大。的確香港政治不穩，對社會氣氛和個人情緒是有影響。例如知道人大將審議立港區國安法，我情緒好低落，簡直睡不着！即使如此，我的根始終在香港，所以不會走，只是擔心女兒，或忍痛提早送她到海外升學，接受更好的教育」。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

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