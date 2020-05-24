為樂手籌款 周啓生59歲生日開網上音樂會

【明報專訊】周啟生將於6月1日59歲生日當天舉行網上音樂會《愛港@我+你》，為香港一班長期被迫停工的樂手籌款。他接受商台梁泰來主持的《1圈圈 星光背後》訪問，他自爆因去年反修例風波，以及今年的疫情，他已有12個月沒工作，「去年11月我本來有兩場演唱會，今年亦會幫契爺胡楓籌備兩場紀念88歲的紅館演唱會，現在全數取消。樂手們更慘，就連每晚掙2500元的宴會表演都無得撈。有些樂手60多歲又中風，生活都有問題。我好難過，今年是我59年來最不開心的生日，決定為樂手們籌款」。

周啟生稱籌備這次演出體會不少人情冷暖，他感激黃百鳴、胡楓、盧巧音等直接捐款支持，但有不少圈中人因他的政見敬而遠之。他稱在2014年雨傘運動時罵年輕人，當時他支持警察。但去年經歷太多警暴，讓他動搖。他無悔因政見不一，被不少圈中朋友「unfriend」，他更因在微博留言，一度遭內地網民鬧爆，他因此決定不會再到內地工作。他說：「去年經理人安排我一連串的演出，但現在我不會再去內地工作，亦不敢！我只是在微博留言說大家如想知道香港真相，就來香港居住半年！怎料翌日有數萬留言鬧我，之後微博更被封，我怎敢再去？」他育有兩子一女，說不會因香港社會現况而移民，但為了9歲細女的將來，會計劃安排細女到外國升學。

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