兼職幫補生活 ERROR逆境自強

ERROR由肥仔（左起）、阿Dee、保錡及193所組成，他們互相欣賞。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】4人男子組合ERROR透過節目《全民造星》出道，形象諧趣、調皮，去年換上一本正經的大男孩風格獻唱《我們不碎》，仍未擺脫「騎呢」、「MK」、「咩嚟㗎」、「核突」等評價。於是最近乘勢推出勵志新歌《我們很帥》，提示大家要學習自我欣賞，即使有缺點也能令自己發光！

ERROR的新歌邀得填詞人梁柏堅合作，歌詞有意思，旋律易上口，他們慶幸終於找到ERROR的風格及路向，在逆巿中帶歡樂給港人。提到為歌曲宣傳拍攝靚相，特意參照台灣偶像組合F4，「我們影相時好認真，播住F4套台劇《流星花園》主題曲，但大家都忍不住不停笑！」

193欣賞肥仔有自信

成員193表示，隊友愛開玩笑，其實對音樂要求高；又踢爆肥仔霸住錄音室錄歌：「我等了幾小時，回家食完麵再折返錄音室，肥仔都未錄完。」肥仔辯解：「我好認真唱，朋友都聽出我有點張學友唱腔。」不過193欣賞肥仔有自信：「好多人怕肥，肥仔不會受身形打擊，平時行路、照鏡甫士好chok。」肥仔直言羨慕193天生搶眼的外形：「193站立時最帥，通常最高的大廈也受人注目，哈哈！」

阿Dee亦讚保錡認真做事時具魅力，相信有助他圓歌星夢。保錡續說：「今年踏入元旦我突然覺悟，時間不等人，我已29歲，要把握機會去追目標。」他也鼓勵阿Dee努力散發演戲的光芒，不要被ERROR形象蓋過，令阿Dee想起曾獲的士司機認出，讚揚其演技：「他有追看我主演的劇集，說我有潛質做出色綠葉，我心想：『吓，這樣勵志嗎？』」

避談公司側重捧MIRROR

這個時勢，做歌手不容易，ERROR最近發動網上賣T恤，眾籌拍新歌MV，但避談公司是否資源傾側捧偶像派MIRROR。193說：「我不夠膽鬧公司，大家不要經常誤會我，其實疫情下慳錢都正常！我還要多謝公司，電視台沒簽我，今日我哪會有工開呀！」

奈何ERROR單憑藝人底薪不足以應付生活，各人也設法自救；193賣自家衣服品牌幫補，保錡兼職剪片和送外賣，肥仔靠教跳舞和接拍廣告，底薪最高的阿Dee被爆是「月光族」，有時要向肥仔借幾千元。肥仔自覺為人有義氣，是最大優點之一：「朋友若不是有困難都不會開口借，盡幫啦，但幫完都要還的。」

化妝：Kinny Lee

形象指導：Felix Wong

髮型：Terrence Chan @HAiR

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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