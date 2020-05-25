米雪讚精靈否認劉松仁中風

【明報專訊】米雪與麥長青（麥包）昨日於啟德郵輪碼頭，為烹飪比賽擔任評判。米雪在社交網分享與熒幕情人劉松仁（松哥）行山合照，對於松哥傳中風行動不便及消瘦，米雪代澄清：「不是，其實他是在監製音樂劇《利瑪竇》公演時，於後台不慎跌倒，才有點行動不便。」米雪稱松哥很愛惜身體，醫生叫他慢慢行就慢慢行，二人不時見面，又一起練氣功，並大讚：「他精神很好，好精靈。反而我之前跑步傷腳，醫生叫我休息兩星期，我3日後就再跑，腳痛都不理。」她透露松哥繼續為《利》劇開會，籌備巡演，待開騷她一定會捧場。

麥包還清白 工作明朗化

麥包因太太墮iPhone炒賣騙案，引發錢債糾紛官司訴訟，連累演藝事業陷低潮，麥包表示今日再出庭，聽取結案陳辭，等待案件判決，他說：「件案未判，我當告一段落，對方已承認我不是騙徒，還我一個清白，我的幕前工作明朗化，順利咗。」他稱主持ViuTV綜藝節目下月推出，主題圍繞中佬轉型適應社會，邀請了不少朋友上鏡，希望帶驚喜給觀眾。至於老友金剛失戀，麥包說：「我們有聯絡，互相慰問。」

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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