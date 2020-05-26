98歲賭王何鴻燊傳病重 家人昨午否認 晚上相繼現身醫院

【明報專訊】98歲賭王何鴻燊近年屢傳身體狀况變差，去年2月傳病重，在養和醫院深切治療部（ICU）接受治療，何家四房輪流現身醫院探望。今年1月再傳賭王病重，有報道指廣東政協及廣東省委統戰部對賭王家人表示慰問，四太梁安琪回應「無事」叫大家放心。昨日又傳賭王病重，有傳院方通知家人到醫院。二房女兒何超儀、三房陳婉珍與子女何猷啟與何超蓮，還有長房女兒何超雄先後趕到養和醫院，大批傳媒在醫院守候。二房的何超瓊接受傳媒訪問時，否認此傳聞。何超儀與丈夫於下午抵醫院，2時許離開，她表現輕鬆說賭王「幾好」。

記者：柯美

攝影：孫華中 黃梓烜

昨日4時許，長房女兒何超雄離開醫院，她迴避記者追訪。三太陳婉珍跟子女超蓮與猷啟也趕到，問及賭王情况時，他們皆沒有回應，原來何超雲早已抵醫院，三太與弟妹接更後，她才獨自離開，對記者提問默不作聲；晚上超雲再折返醫院。

去年生日未有公開近照

賭王何鴻燊雖然在醫院長時間休養，但每年他生日，子女會分享跟他慶祝生日的合照。2018年，梁安琪與子女為賭王慶祝97歲生日，合照中賭王戴着黑眼鏡兼低頭似睡了。去年98歲生日，各房的家人也輪流到醫院為他慶祝，但未有公開賭王近照。

傳醫生叫有心理準備

對於賭王的病况，有傳他在深切治療部由醫生團隊照顧，他曾中風又有柏金遜症，亦因腎衰竭要洗腎，去年曾因洗腎致心臟負荷過重，經搶救逃出鬼門關。賭王何鴻燊已98歲，身體機能轉壞，醫生已叫家人有心理準備。賭王去年添了3個孫仔孫女，四房的何猷君於去年10月，為賭王父親添第一個男孫何廣燊（Ronaldo），他抱BB見爺爺，說賭王叫他加油想再抱多個孫。

至截稿前，未見四太梁安琪及其子女出現，未知是否從其他通道進出醫院？本報記者亦曾聯繫四太，至截稿前仍未獲回覆。