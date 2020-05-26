《愛的迫降》徐智慧讚拍檔靚仔 單身宋承憲恨演愛情劇

丁一宇在新劇《宵夜男女》飾演廚師，現實中的他亦廚藝高超。

【明報專訊】高收視韓劇《愛的迫降》早前掀起煲劇熱潮，劇中飾演「徐丹」的女配角徐智慧火速上位，伙拍《師任堂》男星宋承憲合演MBC電視台新劇《一起吃晚飯嗎》昨晚首播。昨日二人出席新劇記者會，徐智慧公開大讚拍檔宋承憲靚仔，後者則說很想演出愛情劇，感受戀人之間的心動，莫非另有所指？

文：蘇珮欣

韓劇《一起吃晚飯嗎》改編自同名網絡漫畫，講述一對男女因為經歷過失戀之苦，從此拒絕再愛，其後透過一起晚餐，尋回愛情的溫暖。新劇昨晚首播，香港觀眾可以透過myTV SUPER同步收看。

宋承憲拒借舊情谷劇

劇中飾演飲食心理治療師的宋承憲，以及扮演網上頻道內容策劃的徐智慧，昨日出席網上記者會。前者繼《我的公主》後，相隔9年再次演出愛情喜劇，他表示很久沒演，所以很想重新感受戀人之間的心動。

現實中的宋承憲自2017年跟劉亦菲分手後，一直再未傳拍拖，上月有報道指，宋承憲點讚了舊愛上載到微博的自拍照，網上瘋傳二人復合，亦有傳他借緋聞谷劇。其後男方所屬事務所澄清，只是工作人員誤按「讚好」，否認復合傳聞。

現年43歲的宋承憲與比他年輕9歲的徐智慧，首度合作拍劇，宋承憲認為這個組合有新鮮感，大讚女方可愛兼演技出色；徐智慧亦表示跟宋承憲合作很開心，「他是韓流巨星，我自出道以來，從未跟他碰過面，所以非常好奇他究竟有幾靚仔？直至遇上他後，才發覺他真的太靚仔了」。

徐智慧在《愛的迫降》飾演個性冷酷的朝鮮官二代，新劇角色變得活潑開朗，她坦承經常「爆肚」，為了演好角色，參考不少搞笑短片。至於在《愛的迫降》扮演徐智慧男友的金正賢，早前客串演出《一起吃晚飯嗎》，並跟再繼前緣，為新劇掀起話題。

丁一宇新劇打對台

另一方面，由《灰姑娘與四騎士》丁一宇、前女團Kara成員知英，以及《夫妻的世界》扮演「暴力男」的李學周合演有線頻道JTBC新劇《宵夜男女》，亦於昨晚首播。丁一宇與拍檔昨日出席新劇記者會，擺明跟《一起吃晚飯嗎》打對台。

新劇講述任職廚師的丁一宇，為了餐廳的生意，扮成男同志演出飲食節目，繼而與節目製作人知英展開一段浪漫的愛情故事。丁一宇笑言很喜歡演時裝劇，加上可以在劇中展現廚藝，所以毫不猶豫地接拍。他又表示鏡頭前出現的菜式，都是他親自下廚，還即席研發了新菜式。當然，拍攝前他事先請教專業廚師，每道菜都試做5次以上，雙手經常被燙傷。至於品嘗過丁一宇手藝的知英亦大讚好味，驚嘆有餐廳的職業水準。