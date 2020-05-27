鄺美雲曾捲入「五太」疑雲 賭王四個夠晒數

Candy（左）是照顧何鴻燊的私人看護，曾傳是賭王「五太」。（資料圖片）

【明報專訊】賭王何鴻燊感情生活一直備受外界關注，他生前有4名太太，包括已故的元配黎婉華、二太藍瓊纓、三太陳婉珍及四太梁安琪，她們先後為賭王誕下16名子女。多年來不時傳出何鴻燊有「五太」的消息，曾被捲入「五太」疑雲的有鄺美雲，還有私人看護Candy。

何鴻燊於2000年出席鄺美雲的珠寶店開幕，因而引來「賭王五太」之說，鄺美雲事後表示她是通過彤叔（鄭裕彤）關係，請來賭王出席開幕禮。兩人早於她參選港姐時已認識，因賭王是該屆港姐評判之一，沒想到邀請賭王出席開幕禮會讓人聯想到很多事，她說：「我沒有這個本事，也不敢隨便攀緣。」何鴻燊亦曾笑談「五太」疑雲說：「我無咁嘅本事，四個夠晒數啦！」

看護Candy不是「五太」？

2009年賭王因撞傷頭部入醫院治療，期間再傳出有「五太」Candy。傳Candy是照顧賭王的私人看護，於2007年4月開始經常陪在賭王身邊照顧，由最初穿護士服，其後換上便服及晚裝，陪伴賭王出席活動。有傳Candy在賭王入院後曾想探望，但被三、四太阻止。2009年8月何超盈否認Candy是「五太」時說：「人哋下個月結婚喇！你哋咁講，佢好慘㗎！」

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