舞台劇明年公演 陳志雲盼不受港區國安法影響

【明報專訊】陳志雲昨日出席舞台劇《廿三樓‧搞笑友》的劇本朗讀會，透露劇中的《求其新聞》以嬉笑怒罵方式論盡事時，卻遭打壓叫停，儼如港台節目《頭條新聞》狀况。劇本2月已寫好，沒想到真的發生了，感覺中了預言一樣，陳志雲說：「我們舞台劇正式公演是明年4月，希望港區國安法通過後，我們的騷能繼續演。（可能會被捉？）會㗎，很得人驚㗎！」

志雲又對一個諷刺時弊的節目，被要求停播感到憤怒和不應該，他直言任何西方民主國家，在高位的人都預了被諷刺，他說：「就像我以前在無綫當總經理都被人笑和揶揄，難道我又去告人？不可以的，應該要自我檢討，連這都包容不到，叫他快啲返屋企早唞啦。其實他們蠢了，大家看完泄了憤，可能沒咁多怨氣。」志雲認為若國安法在港實施，創作上一定有困難，但相信禁不住香港人的創作力，除非拉晒所有人。

難忘同何鴻燊搞笑對答

另外，談到賭王何鴻燊昨日離世，志雲向其家人致以最深切的慰問。他表示多年前曾與何生在《歡樂滿東華》做過一次直播版《志雲飯局》，他笑說：「記得當時定了6個題目給他，但綵排時我沒按順序問，何生卻按順序答，他助手事後叮囑我正式時，不要再調次序了，何生是一個很可愛的老人家。」

志雲透露何超儀日前曾傳信息給他，詢問一個為老人家籌款的活動，希望能出一分力，但當時未有談及何生狀况。

記者：陳釗