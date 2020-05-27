《雙甲小食店》導演捲張紫妍性招待案 警證無辜 網民聲言罷看 電視台誓追究造謠者

張紫妍自殺身亡多年，但不少人認為她含冤而逝。

【明報專訊】韓劇《她很漂亮》女星黃靜茵主演有線頻道JTBC新劇《雙甲小食店》上周首播，該劇導演全昌根近日捲入《花樣男子》已故女星張紫妍的性招待案。電視台昨日代導演否認傳聞，聲言控告造謠者。

文：蘇珮欣

《雙甲小食店》上周三（20日）首播，第一集錄得3.6%收視，成績一般。不過劇集近日捲入是非之中。事緣《花樣男子》女星張紫妍2009年自殺身亡，終年29歲。當年張紫妍留下遺書，稱不甘被經理人強迫陪酒及利用性關係換取工作，同時留下一份涉事者名單。有網民指《雙甲小食店》導演全昌根是張紫妍自殺事件的涉案性招待人物之一，網民發起罷睇《雙甲小食店》，並要求金昌根回應。

JTBC昨日就事件開腔，承認全昌根當年曾就張紫妍事件接受警方調查，但根據警方翻查全昌根的手機紀錄，以及他接受DNA檢測的結果，證實他不但沒跟張紫妍見過面，亦從未接觸過張紫妍所屬的事務所，全昌根已被證實沒有嫌疑。電視台指網民單方面指摘全昌根導演與張紫妍案件有關，會採取法律行動追究。

《宵夜男女》首播收視1.5%

提起JTBC新劇收視，《灰姑娘與四騎士》丁一宇、前女團Kara成員知英，以及《夫妻的世界》扮演「暴力男」的李學周合演的《宵夜男女》前晚首播，講述任職廚師的丁一宇，為了餐廳生意，扮成男同志演出飲食節目，與節目製作人知英展開一段愛情故事。首集收視僅得1.5%，成績未如理想。不過有韓媒指知英雖然首次演出劇集，但演技比預期為佳，劇情亦有新鮮感，期待收視能夠提升。

宋承憲新劇成績不過不失

至於與《宵夜男女》同時段播出的MBC新劇《一起吃晚飯嗎》，由《師任堂》宋承憲及《愛的迫降》徐智慧合演，前晚前播。第一集錄得4.8%及6.1%收視，最高瞬間達7.4%，成績不過不失。首集講述徐智慧遭男友背叛，在她面前向另一女生求婚兼咀嘴，令徐智慧大受打擊，之後她在飛機偶遇宋承憲，後者相約她共晉晚餐。