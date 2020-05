【明報專訊】去年7月退伍的《來自星星的你》「男神」金秀賢,伙拍《武法律師》徐睿知合演有線頻道tvN新劇《It's Okay to Not Be Okay》,將於下月20日首播。

有線頻道Channel A未知是否趁金秀賢退伍後首次演出韓劇,前晚在節目《聽到傳聞》大爆其家事。據報金秀賢不僅供養已再婚的父親、前樂隊Seven Dolphins主音金忠勳,繼母及同父異母妹妹的生活,也由他一手照顧,因而獲大讚十分孝順。

其實金秀賢年幼時父母已離異,其後父親另組新家庭。自從金秀賢走紅後,一直在經濟方面支持父親一家;同父異母妹妹金珠娜4年前參加韓國有線頻道Mnet才藝比賽真人騷節目《Produce 101》而為人所認識,金珠娜其後進軍樂壇,當年在節目公開談及金秀賢時,一度成為熱話。

另一方面,tvN昨日公開新劇《It's Okay to Not Be Okay》新劇照,飾演患有反社會人格障礙的童話小說作家徐睿知,外表美麗,內心卻有缺陷,營造出角色反差的效果。