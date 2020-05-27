【開箱】《末世列車》美國首播收視報捷 被評不及電影版

【明報專訊】韓國導演奉俊昊憑《上流寄生族》揚威奧斯卡之前，在國際影壇已稍有名氣，尤其他執導的《末世列車》（Snowpiercer） 集合老拍檔宋康昊、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、《玉子》狄達絲雲頓（Tilda Swinton）、《人造天劫》艾迪夏里斯（Ed Harris）等主演，陣容鼎盛，當年上映雖不算叫座，卻十分叫好。《末》片早醞釀拍成同名劇集，除了奉俊昊外，其導演好友《原罪犯》朴贊郁亦有份監製，本月17日在美國有線頻道TNT首播，跨平台錄得超過330萬觀看人次，是該台自2018年《沉默的天使》（The Alienist）後的最佳開播成績；美國以外的觀衆，則可透過影視串流平台Netflix周一起（25日）同步收看，首季全劇合共10集，目前先上架兩集，之後逢周一更新。

列車版挪亞方舟

劇集和電影原版的故事大綱相近，都是說氣候危機，地球冰封，降溫至攝氏零下119度，倖存者登上列車版挪亞方舟，不過這名為「破雪號」的巨型列車，將環繞全球不停行駛，已近7年時間；當中共千個車卡，逾3000乘客，分成不同階級。「低下階層」全困在車尾擁擠的「難民」艙，幾乎不足以果腹的所謂糧食續命；三等艙的乘客似一般勞動階層，但環境已比尾艙優勝；二等艙住有專業人士，至於頭等艙乘客，生活卻是天壤之別，過的是上流人生，在高級餐廳享用壽司和美酒，子女有受教育的機會，甚至有美容、夜店等設施。

尾艙乘客起義失敗

尾艙乘客倒不甘下流人生及一切苛政，尤其一名老乘客自殺身亡後，他們決意起革命；但越過一個車卡已十分困難，更遑論到頭等艙起義，其中衆人的一次反抗，就換來幾名「義士」監禁，一名女士被砍掉手的嚴刑。不過機會終究來臨，登上列車前是兇案刑警的Layton，受管理列車的Melanie所託，追查一宗在三等艙的命案。過程中他雖受到保安Bess的監察，但也暗中記下列車佈局，圖謀策反大計。從首兩集所見，雖然Melanie知道他反抗的意圖，但Layton也似乎掌握了對方的痛處，除了揭開上層吃人肉的蛛絲馬迹外，還指出若非這宗兇案背後隱藏不為人知的秘密，屬於頭等艙的Melanie絕不會追查發生在三等艙的兇案。

缺電影版黑色諷喻

在電影版中Wilford先生由艾迪夏里斯飾演，是人上人的角色，掌控了列車，操生殺大權；劇集版的Melanie也開口閉口Wilford先生下令什麽，看來是其手下，但第一集尾聲，當她來到駕駛艙，工程師Bennett卻揭開她就是Wilford先生，而這秘密似乎只有少數人知道。

單看首兩集，視評方面好壞參半，普遍認為劇集失去電影版的黑色諷喻，也少了描繪末日世界的嚴重階級分歧，以及反諷烏托邦背後的醜陋真相，似乎主線都集中在調查兇案方面，或許要看劇情往後推展，才能有準確的定論；畢竟電影只有兩小時，內容較濃縮；劇集卻有10集，而且啓播之前已宣布開拍第2季，看來劇組應該有更大的戲劇藍圖。

珍妮花康妮莉擔正

此劇最搶眼的自然是扮演Melanie的珍妮花康妮莉（Jennifer Connelly），童星出身的她演技多變，曾經憑《有你終生美麗》奪得奧斯卡最佳女配角殊榮，她在劇中冷峻的演出，跟慣常接演的角色有別，頗有新鮮感；她曾表示：「Melanie這角色會讓觀眾從一開始討厭到後來支持她，之間的轉變非常有趣！」至於飾演Layton的戴維迪斯（Daveed Diggs）活躍於舞台劇界，曾奪得東尼獎。值得留意的，跟Layton拍檔查案的Bess，在劇中雖然肩負列車保安工作，卻很有同情心；扮演Bess的美琪森納（Mickey Sumner），現年36歲，演出過不少獨立電影，包括《凡事哈》、《婚姻故事》等，觀衆未必有印象，但她另一身分卻是著名歌手Sting的長女，這方面她一直保持低調。