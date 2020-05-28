59歲梁潔華病逝 愛妻號黃日華奔波後事 獨生女黃芷晴淚崩揀遺照

【明報專訊】黃日華太太梁潔華2013年患上急性骨髓性白血病，曾接受化療及骨髓移植，但近年病情反覆，日前情况惡化入住醫院深切治療部，據悉由於器官衰竭，延至前日下午4時病逝，終年59歲。黃日華與女兒黃芷晴陪伴在旁，心情悲痛，黃芷晴不捨媽媽，哭得崩潰。他們強忍傷感，為梁潔華處理身後事，黃芷晴為媽媽揀選遺照。圈中好友劉德華對於梁潔華離世表示「在心中」。

梁潔華2013年患上急性骨髓性白血病，當時黃日華停工日夜貼身照顧，梁潔華經過5次化療後透露已康復。她於2015年初出席活動時表示好了一半，身體OK，慢慢重拾工作。其間熱愛粵劇藝術的梁潔華，向文千歲、梁少芯拜師學藝，還投資組班做粵劇團班主。2018年11月傳梁潔華血癌復發，當時黃芷晴澄清媽媽是做了骨髓移植手術，要觀察會否出現排斥。近年梁潔華沒有公開霑面，昨日傳來她去世的噩耗。

一星期前病情惡化入ICU

梁潔華7年來積極抗癌，但最終不敵病魔，於前日下午4時病逝。黃日華飽受喪妻之痛，昨日為太太的身後事奔波，他透過助手何先生回覆傳媒：「多謝關心！」梁潔華患急性骨髓性白血病，雖然接受骨髓移植手術，但近年病情反覆，不時在醫院出入。據何先生透露，華哥與家人早有心理準備，梁潔華臨終時華哥與女兒芷晴陪伴在側。她一星期前病情惡化，器官衰竭，入ICU（深切治療部）。

梁潔華入院後雖然難開口說話，但家人與朋友往探望時，她也有反應。何先生讚梁潔華好叻，抗病堅持了幾年。據悉黃芷晴不捨媽媽，哭得崩潰，家人讓她哭作抒發。昨日芷晴的情緒已平復，也有幫手揀媽媽的遺照。黃日華是愛妻號，近年因為梁潔華患病，花時間與金錢給太太最好的照顧。問到黃日華的情况，何先生說：「華哥頂得住的，潔華的身後事，朋友也分擔幫忙，但他應做的也親自處理。」

黃芷晴抱歉近年未能回應母親病况

黃芷晴昨晚在社交網上載多張母親梁潔華的照片，她表示這幾年抱歉每次未能詳細地回應媽媽的事，因為她希望能為母親減輕負擔，低調地與癌魔抗戰；她亦減少娛樂，放棄想做的事，盡量用更多時間陪媽媽捱過每一個難關，簡單幸福度過每一天。她跟媽媽說：「有我們一直陪伴，您覺得幸福嗎？現在不痛，不用再吃藥了！就開開心心到彩虹橋玩樂吧！以往我們所有養過的毛孩一定在高興地迎接您！」她表示會帶着媽媽那份堅強，努力控制情緒，好好生活下去，照料那名疼愛了媽媽40年的人。她讚媽媽是最勇敢的女王，希望能早日再遇。她並請大家珍惜家人、珍惜生命。

第8期藝訓班 結婚32年

梁潔華於1979年畢業於第8期無綫藝員訓練班，早期多在綜藝節目《歡樂今宵》做「歡樂小姐」，之後參與部分表演節目，亦參演多部電視劇集，如《上海灘續集》、《花艇小英雄》、《儂本多情》等。她與黃日華於1980年因合演劇集邂逅，相戀8年後，於1988年結婚，育有30歲女兒黃芷晴。1990年她與黃日華一同轉投亞洲電視，梁潔華於1992年退出娛樂圈，之後轉做保險。

劉德華聞噩耗：在心中

昔日跟黃日華同是「五虎將」之一的劉德華，對於梁潔華病逝表示：「在心中。」劉德華與黃日華私下感情要好，數年前曾在郊遊時自拍。

娛樂組