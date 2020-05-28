何鴻燊喪禮 傳蔡伯勵後人擇日 何猷君公開家庭照悼亡父

【明報專訊】賭王何鴻燊前日下午在養和醫院病逝，享年98歲。何家四房共24人會見傳媒公布賭王死訊時，二房長女何超瓊表示，他們已有共識會集體處理爸爸的後事。何家暫未公布喪禮安排，據稱初步會在香港及澳門舉行，亦考慮有追思會。至於喪禮日期，據悉會由堪輿學家蔡伯勵的後人擇日。賭王深得子女敬重，對爸爸離世感傷心，四房兒子何猷君昨日在社交網分享昔日與父母及哥哥何猷亨的家庭照，附上淚流滿面表情符號表達心情。

花店老闆疑察看場地

賭王去世，喪禮安排由四房人共同處理，暫時未有任何安排公布。據知何家初步構思在香港及澳門兩地舉行喪禮及辦追思會。有指何家找堪輿學家蔡伯勵的後人擇日，賭王遺體則會在摩星嶺一號的昭遠墳場下葬。曾為不少已故名人佈置靈堂的花店老闆James Wong，昨日早上10時離開香港殯儀館。被問到是否為何鴻燊的喪禮佈置靈堂時，他最初笑而不語，經再三追問後說：「我不能回答，未決定。（來察看場地？）有咩話你知，幫幫忙。」

四房兒子何猷君去年10月榮升爸爸，兒子何廣燊出世，亦是賭王第一個男孫，猷君希望兒子像賭王爺爺，成為有益社會的傳奇人物。猷君對爸爸去世感悲傷，昨晨在社交網上載小時候的家庭照，並附上一個流淚的表情符號，表達出對父親離世的傷心及思念。

賭王讀皇仁發憤 由包尾到拿獎學金

賭王是皇仁書院舊生，且是舊生會永遠名譽會長。皇仁舊生會前日在facebook專頁貼出賭王2007年受訪片段，他在片中講述小時候突然發憤讀書的往事。賭王回憶當年就讀第四班（相等現在中三），因成績很差被學校編入D班，科科不是考包尾就是尾二。他當時13歲，有晚媽媽哭得很厲害，跟他說對不起，沒錢再供他讀書，說他爸爸炒股票全敗。賭王當晚徹夜難眠，自覺只要努力讀書，成績未必那麼差，遂下定決心做最好學生，半年後終於科科考第一，兼獲得獎學金，其後更考獲獎學金入大學。

美籍華人導演伍仕賢昨日在微博透露有意開拍講述賭王傳奇的電影，準備找吳彥祖演賭王，他留言：「來吧，我們哪天一起拍個賭王傳電影吧！」有網民指吳彥祖跟賭王有點似樣。

記者：柯美、陳釗

攝影：鍾偉茵