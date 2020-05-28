否認何猷亨追求 馮盈盈拒惹拜金形象

【明報專訊】馮盈盈最近先後跟無綫娛樂新聞主播鄭衍峰、賭王何鴻燊四房公子何猷亨傳緋聞，昨日盈盈現身電視城，否認猷亨展開追求。她說：「大家只是普通朋友，沒有感覺到他追求。」她亦不希望因緋聞，惹來拜金形象：「識朋友不會睇錢，最重要是心地善良、幽默，大家傾得來。」賭王前日病逝，有否慰問猷亨？盈盈說：「大家只是剛剛認識，連聯絡電話號碼都沒攞，但相信爸爸離世都會好難過，希望他可以節哀順變。」

與猷亨傳緋聞，有否擔心嚇走傳緋聞的鄭衍峰，盈盈說：「不會，大家是好朋友，他都有關心我有否受新聞困擾，我都慰問他，這單新聞牽連好多人，我都要向受影響的人講不好意思，船上也有港大師妹上了鏡。」盈盈承認最近多緋聞，擔心會影響工作、聲譽，會將感情放次要。她說：「我要專心工作，最近參加了旦哥（鄭丹瑞）的演藝訓練班，旦哥都有讚我有進步，還鼓勵我。」

有報道江嘉敏不滿被拖落水，指她是介紹盈盈參加船P的中間人，傳出兩姊妹不和。盈盈說：「我沒有拖人落水，我是玩Wakesurf時被船拖落水；無論如何，我覺得為了牽涉其中的朋友，最好不要再講落去，希望新聞快點平息。」

記者：鍾一虹