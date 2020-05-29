周柏豪露營棄形象 真面目示人 袁偉豪讚張寶兒體貼

拍拖3年的袁偉豪（左）與張寶兒（右）在節目中盡顯默契。（攝影／記者：鍾一虹）

周柏豪（右）自爆當年因仰慕袁偉豪（左），主動結識成為好兄弟。（攝影／記者：鍾一虹）

【明報專訊】袁偉豪與周柏豪為主持節目《兩個小生去Camping》造勢，昨日邀請節目嘉賓連詩雅、張寶兒、鄧佩儀、菊梓喬亮相宣傳活動。袁偉豪稱疫情下工作大受影響，多得老友周柏豪邀合作，促成一起野外互動，認識了很多新事物。袁偉豪女友張寶兒擔任嘉賓，連詩雅稱兩人好襯，一個眼神已心領神會；周柏豪則笑言張寶兒是他的秘密武器，用來要脅袁偉豪洗碗。

袁偉豪在活動上即場示範冲咖啡給眾女嘉賓品嘗，周柏豪則表演劈柴，他自問廚藝麻麻，執刀切餸經常切傷手，又不忘取笑連詩雅著白色褲去露營，弄污了服裝。

鄧佩儀大讚張寶兒是體貼女友，幫袁偉豪拿結他到營地，袁偉豪非常認同，並說：「她真的是很體貼。」周柏豪則笑說：「寶兒是我秘密武器，可以要脅袁偉豪洗碗。」

一快一慢 互補不足

周柏豪在訪問時，自爆年少時很仰慕著名校草袁偉豪，主動透過通訊軟件ICQ結識，轉眼間已相識廿載。但彼此合作機會不多，第一次是10年前合演舞台劇，之後合作劇集《使徒行者2》，好開心今次能朝夕相對詳談。袁偉豪說：「柏豪是可愛Oppa，為配合節目呈現真實一面，肯放下形象，大家整個月拍攝都不化妝，下廚煮食又一起玩滑翔傘。」

周柏豪自認性格心急，要忍耐袁偉豪說話節奏慢，他說：「他說話似製咖啡滴出來，不過是好好學習慢活的對象，避免出錯。」袁偉豪笑言：「佢講完後，我講嘢真係快咗。」

連詩雅自暴其短

連詩雅與張寶兒笑稱客串參與勁多蝦碌，更暴露弱點，並說：「平時煮食無問題，但露營時煮出無味意粉，我們又不慎倒瀉食物。」

連詩雅表示寶兒和男友袁偉豪好襯，彼此一個眼神便心領神會，幸好他和周柏豪從小認識默契不遜色。張寶兒多年前跟周柏豪合作拍MV，沒想到這名型男，原來害怕蟑螂。

記者：鍾一虹