何超瓊一身素服為亡父辦後事 澄清賭王出殯日子未確實

【明報專訊】賭王何鴻燊本周二（26日）病逝，享年98歲。當日賭王二房長女何超瓊表示四房人已有共識，會集體處理爸爸的後事。昨午何超瓊與兩名胞妹何超鳳及何超蕸同往香港殯儀館，但未有透露喪禮安排。有消息稱賭王喪禮定於7月舉行，遺體下葬於家族的摩星嶺一號昭遠墳場。四房兒子何猷君昨日被指父親剛去世，他便更改微博認證，不用「賭王何鴻燊四房兒子」，引起網民熱議，成為微博熱搜。何猷君發千字文澄清，表示自己努力創業，兒子更不是爭產工具。蕭芳芳讚揚賭王一直對「護苗基金」的支持。

何家未公布賭王喪禮的安排，昨午2時許，何超瓊抵達香港殯儀館，替亡父辦理身後事。她一身素服打扮，戴口罩及拿着手袋。逗留近一小時後，她與胞妹何超鳳及何超蕸離開。問有關賭王喪禮詳情？何超瓊只說暫未有資料。

稱家人仍在商討 適當時候會公布

之後有消息稱各房為賭王喪禮開會，以及聽取堪輿學家蔡伯勵的後人意見擇吉日後，初步有共識於7月初在香港殯儀館舉行。一度有傳喪禮於7月9日設靈，翌日舉殯。不過何超瓊昨日透過公關公司發聲明，澄清相關日子尚未確實，家人仍在進行商討，希望外界不要作出不必要的揣測，他們會在適當時候公布葬禮細節。賭王的淺水灣1號大宅昨晨停泊一輛大貨車，工人們將車上長鐵搬入屋內。

何猷君解釋改微博認證因由

賭王四房兒子何猷君被網民發現其微博認證由原來的「香港社交名人，賭王何鴻燊四房兒子」，改為「澳門電競總會會長，創夢天地合伙人，深圳威武電競董事長」，引起熱議，成為微博熱搜。何猷君昨午在微博發長文解釋及回應網民負面質疑，他說：「我真的沒想過要在這種難過時候發聲，可是父親跟我講過，不能被欺負，被欺負一次就會有第二次，要有勇氣面對一切。所以我今（昨）天就一句重點：在這種時候可以做個人嗎？」

何猷君解釋微博認證是去年底跟微博溝通更換，因該認證已7年，他已工作，是時候更新。不過到前日還要他補充更多文件，他回覆：「100天後再討論。」誰料有名「海外」同事無視他的話，未補齊文件已在最敏感及最具話題性時幫他改掉，他只能說在別人失去父親時故意落井下石。

「兒子不是爭家產工具」

他接着斥看到很多負面評論，包括他的兒子（賭王長孫）。他稱父親是德高望重的老人家，什麼都有，晚年最後希望有個孫仔。他重申生兒子何廣燊，一毫子都沒有從父親裏拿過，財產在他15歲未成年就分完。他畢業後選擇到內地創業，21歲跟媽媽打賭，如28歲不成功，便回去幫她。猷君稱22歲時，媽媽試過把50億的船務公司送給他打理，但他拒絕。他創業公司估值6億，他努力希望打賭不會輸，所以不要再說他要爭家產，廣燊更不是爭家產的工具，是讓父親笑到見牙不見眼的夢想成真，為此他會終身驕傲。

何猷君提到在賭王逝世後在社交網分享小時候家庭照，並附上流淚表情符號，有網民稱不應該這樣做。他反擊︰「關你什麼事？我傷心發微博，還需要批准發什麼內容？為什麼發哭的表情？因為我當時在哭。」對於被質疑他「買熱搜」，他說︰「你能找出證據，我6億的公司立刻送你。找不到的話，閉嘴積點口德。」

蕭芳芳難忘與賭王跳Cha Cha

另一方面，「護苗基金」始創人蕭芳芳對賭王離世感難過，她說：「多年來，他對護苗基金的支持無話可說，最記得他肯同我一起上TVB跳Cha Cha ，還肯花時間練舞，好感動。Ina（三太陳婉珍）也一直支持護苗基金，總自動問我有什麼需要幫忙的。何博士走了，我很難過，也跟他太太Ina聯繫上，請她節哀順變。」

記者：孫華中