電影業近乎停擺 演協向基層派＄9000解困 古天樂聯合10間公司拍片籌款

【明報專訊】香港電影業在新冠病毒疫情下受重創，近半年幾乎停擺，很多業界基層員工手停口停，生活陷困境。香港演藝人協會（演協）與香港電影工作者總會發起募捐，獲香港10間電影公司及劉鑾雄等捐款，為電影基層人員解燃眉之急。目前已籌得一筆可觀支援金，其中劉鑾雄捐出1000萬港元。據知每名申請求助的工作人員最多可獲約9000元資助金。演協會長古天樂早前聯絡共10間電影公司，各投資300萬元，加上獲電影發展基金批出900萬元資金，合共3900萬元，開拍溫情抗疫電影為電影基層人員籌款，據知張智霖、張繼聰已答應演出。

演協會長古天樂為幫助在疫情下受影響的電影同業，早前聯絡邵氏、英皇、寰亞、東方影業等10間電影公司，包括古天樂的天下一電影製作有限公司 ，每間公司投資300萬，加上獲電影發展基金再批得900萬資金，合共有3900萬，用於開拍抗疫溫情電影，為電影基層人員籌款，並讓工作人員再次投入工作崗位，暫援生計。

張智霖張繼聰答應演出

電影預期在短期內開拍及盡快完成，總導演是谷德昭，郭子健與陳慶嘉等聯合執導，參與的演員都是義演，酬金率先捐助給基層人員。不少演員及導演主動提出義演及義導，據稱張智霖與張繼聰已答應演出。東方影業老闆黃百鳴表示10間電影公司合資拍攝，另外捐款給演協，由演協處理及發給電影基層工作者，古天樂是會長，主要搞善款的事。至於參演的演員名單，稍後會公布。

支援基金分兩階段派發

演協與香港電影工作者總會亦召喚各屬會及有心人士，發起「香港電影工作者疫境支援計劃」，透過業界募集各方捐款，為正值水深火熱的基層同業，作出盡快支援。行動得到10間電影公司伸出援手，聯同劉鑾雄及業內有心人士熱心捐款，目前已籌得一筆可觀款項，包括劉鑾雄捐出的1000萬港元，將由演協全數派發予電影基層人員解燃眉之急。

支援基金落實分兩階段派發給申請人士，是否有第三階段派發，將要視乎申請人數再衡量。受惠同業包括香港電影工作者總會十二大屬會、三個同業工會，以及尚未組成屬會的其他工種基層員工等。據知每名申請求助工作人員，最多可獲得約9000元資助金。

古天樂：大家要繼續互相扶持

演協會長古天樂表示：「我好多謝喺呢個疫境支援計劃裏面，捐過錢嘅每一名善長同每一名出過力嘅熱心人士，透過今次行動，成個業界上下齊心協力、互相扶持，希望善款可以為業內有需要嘅人解燃眉之急。今次嘅苦况，係成個業界幾乎停擺，開到嘅戲只係寥寥可數，未來可見仍會受疫情影響，唔能夠好快咁回復正常製作，所以嚟緊日子大家要繼續互相扶持，一同堅持，共同渡過逆境。」

劉鑾雄捐1000萬助影業基層員工

劉鑾雄太太甘比回覆《明報》表示：「係呀！劉生捐咗1000萬幫助演藝人協會。因為嗰日古天樂致電來，劉生即刻二話不說應承了。一來劉生留意到演藝界人士的苦况，二來我是娛樂記者出身，屬半個行家，所以我同劉生也有共識，要出啲力幫大家渡難關，希望大家可以捱得過！」

另外，劉鑾雄成立的「劉鑾雄慈善基金」，為鼓勵及支持一班具潛質及有志從事電影工作的本地年輕創作人，曾於2018年捐贈1000萬港元予「鮮浪潮電影節」。劉鑾雄認為香港電影業是大有人才，但相比其他的國家，栽培電影工作者的資源比較缺乏，有感電影工作者的出路較窄，因此捐款希望能幫助「鮮浪潮」，協力一同推動香港電影業。

娛樂組