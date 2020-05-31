劉小慧自爆無興趣唱歌 「聽舊作會起雞皮」

【明報專訊】劉小慧前晚到新城電台擔任倪詩蓓主持節目嘉賓，一起細說當年。劉小慧早前在訪問中驚爆當年懷孕時試過無錢開飯，她怕惹來誤會，趁機解釋道：「人生幾十年，總有高低起跌。現在雖是馬主太太，但以前有經歷過人生低谷，卻從未試過無錢開飯，是我表達用字不當。因1997年爆發亞洲金融風暴，當時婚後的我沒有工作，老公（蘇志威）工作量又少，的確有些擔心。」劉小慧之後復出工作，除了可掙取收入，亦怕婚後不見人、不打扮會變黃面婆，故到內地夜店登台唱歌。不過始終夜店環境品流複雜，又有人醉酒鬧事，令她感覺不太舒服，之後便沒再登台。

感激老公信任和支持

快將49歲的劉小慧結婚23年，她很感激老公，稱幸福不是來自金錢，而是另一半給她很大自由度、信任和支持。劉小慧自爆其實沒興趣唱歌：「如果我留戀，就不會一早退出。現在都靠把口，轉做KOL，成績不錯。我不喜歡唱歌，也不欣賞自己的歌聲，當聽到以前唱的歌會起雞皮！不過人生要向前看，我沒後悔入行唱歌。」她未想過女兒跟她一齊做KOL，讓小朋友自由選擇。她又形容目前是她人生另一高峰，就是懂得開心和活在當下。

記者：林蘊兒