張國強化身「深水埗明哥」派飯 劉穎鏇露腰曬腿瞓天橋底

【明報專訊】《超能使者》外景

劉穎鏇是2016年香港小姐亞軍，同屆冠軍是馮盈盈，兩人同獲無綫力捧。劉穎鏇出道4年，演出過多部劇集，有《兄弟》、《唐人街》、《大步走》及拍攝中的《超能使者》，佔戲甚重。日前她與張國強在大角嘴街頭拍攝《超能使者》外景，劉穎鏇配合無家可歸露宿街頭的劇情瞓天橋底，張國強則演良心食店老闆派飯，似「深水埗明哥」陳灼明，長期義贈飯菜予基層人士。劉穎鏇一身性感打扮，在疫情下冒險瞓街演出，獲前輩張國強大讚專業、捱得。

劉穎鏇穿著小背心及短褲，露腰及曬長腿十分性感。劇情講述她被人強搶住所，要淪落露宿街頭，幸獲張國強飾演的良心食店老闆援助，為她解決食宿問題。劉穎鏇為拍劇首次瞓街，笑言有點不習慣，幸現場衞生環境不算太難接受。她說：「我最怕蛇蟲鼠蟻，來到檢視過，我瞓花槽旁的位置尚可接受。拍完這場戲，體會到露宿者的苦况，需要大家關愛。」

劉穎鏇未試過離家出走

劉穎鏇於美國成長，是家中獨生女，她自認是乖孩子，懂得分寸，從未試過離家出走，「就算我激嬲父母，都會立即道歉，或躲在房裏，很少跟父母爭拗。記得有次好搞笑，爹哋鬧我，想趕我落車，我死都不落車，還鎖實車門。因美國地方好大，我驚返不到屋企」。她稱回港發展後，跟媽咪分隔兩地，但也經常向父母匯報行蹤。她知道美國疫情仍未減退，已叮囑媽咪小心。

張國強疫市劇接劇

張國強跟劉穎鏇連續合作3部劇，大讚對方勤力、肯拼搏、肯接受意見。談到疫市下仍一劇接一劇？他自覺好彩：「疫情下見好多人幫手派物資，我就集中抗疫，都會向身邊人發放正能量。」他鼓勵大家做好自己，迎難而上，「人生好長，一定會有高低，低處時不要想得太悲哀。就算今日無工開，不代表一世無工開，強壯好自己，疫境過後再出發」。

劉穎鏇昨日於電視城繼續開工拍攝，她透露已完成被陳山聰撞見的出浴戲，雖首次拍出浴戲做足安全措施，但因要圍着毛巾拿刀劈陳山聰，在濕身拍攝下覺得好凍，但拍得開心和順利。她本月24日度過23歲生日，當日在工作中度過。她稱緋聞男友胡㻗沒有送禮物，但有傳短訊祝賀，遲些有空會為她補祝生日。早前馮盈盈與江嘉敏跟何猷亨上遊艇出海，但上演互指被邀的羅生門事件？劉穎鏇表示從沒試過獲同事邀請出海，除了出席單文柔海上婚禮，亦因自己容易曬黑，故不夠膽出海。不想認識新朋友？她說不用了。

林子善叫陳山聰阿叔

林子善在劇中與陳山聰演兄弟，他表示經常被山聰叫「阿哥」有點不慣，因現實中他的契爺是陳山聰的哥哥，所以稱呼山聰做阿叔，山聰就叫他阿侄，故有時改不到口。他透露8月與陳山聰再合作拍《金宵大廈2》，他參演單元講父子情，好鍾意該故事，本身好感性，相信會演得更好。

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：孫華中

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com