重提去年紅館演唱會 謝安琪為麥浚龍平反

【明報專訊】謝安琪前年加盟麥浚龍（Juno）的公司，推出兩張專輯，連續兩年奪得商台叱咤頒獎禮的「至尊唱片大獎」及「叱咤樂壇女歌手金獎」。她接受商台梁泰來主持《1圈圈 星光背後》節目訪問，稱兩次產後復出都創事業高峰，是她從沒預計過的，更稱每次暫別樂壇後再出發前都會十分緊張，因她好怕醜，離開再回來是有壓力的。不過兩次休息對她很重要，因之前有迷失，休息後都有很大得着。

謝安琪的音樂歷程可分為兩個階段，首10年她在周博賢班底下被喻為「平民天后」，不少作品為民發聲。加盟麥浚龍公司後，她唱蒲銘心與董折的糾纏愛情，去年4場紅館演唱會，都被指為「麥浚龍化」，唱得太少個人金曲。謝安琪表示要為Juno平反，她說：「歌單全是我和我的團隊定下來，Juno只是美學上配合我，個唱中唱了Juno的6、7首歌，全是我覺得適合的選擇，至今我很滿意亦很驕傲去年的4場演唱會。外間指Juno霸道，其實完全唔關Juno事，大家請算到我謝安琪的頭上。」

謝安琪與張繼聰育有快將13歲兒子張瞻及3歲女兒張靖，她稱女兒出世時，曾擔心如何平衡兒子的心理，感謝張繼聰的大愛，讓兒子心情平靜，她亦很欣賞老公的口才。

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