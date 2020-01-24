質疑母女串謀造假 身家未夠10億美元 Kylie Jenner遭《福布斯》踢出富豪榜

Kylie Jenner蟬聯《福布斯》史上最年輕10億美元富豪榜首，相隔一個月卻被質疑誇大業績和身家。

擁有1.7億網上粉絲的Kylie Jenner，經常透過社交媒體推銷個人化妝品牌，大收宣傳之效。

【明報專訊】真人騷女星Kylie Jenner去年以21歲之齡，首次登上美國財經雜誌《福布斯》白手興家富豪榜，並擊敗facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg），成為史上最年輕的10億美元富豪。上月她再蟬聯榜首，前日卻遭《福布斯》揭發她有誇大業績之嫌，甚至透過會計師偽造報稅表，企圖令雜誌錯誤估算其資產，因此決定把她踢出10億美元富豪榜。

連續兩年榮膺《福布斯》史上最年輕10億美元富豪的Kylie Jenner，前日一覺醒來，讀到該雜誌以「Kylie Jenner謊言內幕——為何她不再是10億美元富豪」為題的文章，點名批評她跟掌管財政的「星媽」Kris Jenner涉嫌串謀造假，誇大其創辦個人化妝品牌Kylie Cosmetics的業績。她一怒之下，透過社交媒體Twitter撰文還擊。

反擊報道失實

現年22歲的Kylie Jenner表示：「我以為（《福布斯》）信譽良好，結果我只讀到一些失實的報道，以及毫無證據的假設。我從未爭取過這些稱號（10億美元富豪），或者藉着謊言去獲得它……還要質疑我偽造報稅表，這就是你們的所謂證據？反正我已很幸福，擁有一個漂亮的女兒、成功的事業，我可以列出100件事情，比計算我有幾多身家更重要。」Kylie Jenner的代表律師Michael Kump亦對《福布斯》的報道表示不滿：「一派胡言。」

《福布斯》的文章指出，Kylie Jenner及其團隊曾向雜誌記者透露，2014年創辦Kylie Cosmetics化妝品牌，產品推出短短18個月，營業額已超越4億美元（約31.2億港元），並為Kylie Jenner帶來2.5億美元（約19.5億港元）豐厚利潤。

由於Kylie Jenner創業時未滿18歲，需由「星媽」Kris Jenner代為管理財政，後者曾向財經頻道CNBC透露，Kylie Cosmetics面世初期，頭18個月營業額的確有4.2億美元（約32.7億港元）。不過，《福布斯》質疑她母女倆有「報大數」之嫌。

股權售予美妝集團Coty

Kylie Jenner去年以6億美元（約46.8億港元）出售旗下公司51%股權予美妝集團Coty，加上餘下股權的獲利，令她一躍成為10億美元身家的年輕富豪。但根據《福布斯》記者翻查Coty業績報告，2018年Kylie Cosmetics只為該公司帶來1.25億美元（約9.75億港元）銷售額，而非Jenner母女向《福布斯》宣稱的「接近3.6億美元」。

另一方面，該公司去年推出護膚品牌Kylie Skin，Jenner母女透過發言人向《福布斯》表示，產品推出首一個半月，營業額已突破一億美元大關，其實全年銷量只值2500萬美元（約1.95億港元）。對於有關報道，Coty暫時未有回應。

雖然《福布斯》認為Kylie Jenner尚未登入「10億美元俱樂部」的門檻，但估計至少擁有接近9億美元身家，相信日後必定能重返年輕富豪榜首。問題是經此一役，她仍願意再為《福布斯》拍攝封面照嗎？