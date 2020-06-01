《降魔的2.0》監製爆譚凱琪終極大奸角 馬國明黃智雯結局無幸福

【明報專訊】《降魔的2.0》本周播結局篇，到底誰是Big Boss？《降魔的2.0》監製方駿釗與編審羅佩清沒賣關子，不介意告訴觀眾「Big Boss」海魔就是譚凱琪飾演的Thalassa，因為此劇賣點不止於此。角色之間的關係、人性的陰暗面，細味後更好看。海魔的出現給小馬（馬國明飾）帶來試煉，究竟魔惡還是人惡？魔令社會大亂，又會否令觀眾聯想到香港目前的紛亂狀態？《降魔的2.0》的結局，也給《降魔的3.0》留下伏線。

記者：唐嘉晞

攝影：劉永銳

《降魔的》2017播出時網民勁推，是民選最佳劇集及最佳劇本，也讓馬國明成為民選視帝。製作人要延續「降魔的系列」，壓力比重新創作故事更大。《降魔的2.0》在萬衆期待下登場，過去20集有觀眾讚故事感動催淚，但也嫌小馬不長進、太多枝葉搶主角焦點、降魔「特效」未達標，更多人問：「點解唔打怪？」方駿釗與羅佩清接受《明報》專訪，分享製作人的心底話，希望觀眾感受到劇集帶出的信息。

失敗的人成功降魔

監製方駿釗表示：「論反應，《降魔的》題材新，觀眾反應比較熱烈。《2.0》開始，觀眾可能期待小馬已是降魔大師，但這不是我們的設定，他仍然是市井小人物，要慢慢成長。」編審羅佩清解釋，「降魔的」並非單指「的士佬」，包含了降魔故事或人物，有很大擴展空間。她說：「小馬會成長，會經歷心理掙扎，故事發展要鋪陳，我明白觀眾有好多想法，希望大家有耐性，會看到我想表達的劇集信息。要是只期待睇小馬打怪，似打機要不停升呢，難免會失望。」

譚凱琪飾演的海魔在結局篇露出真面目，她的出現令小馬很大改變，他在為何要降魔的問題找答案。羅佩清爆結局說：「小馬會成為好成功的降魔人，但他也是最失敗的人。」故事中小馬、芷若（黃智雯飾）與啤啤（劉佩玥飾）也是悲情人物，承受痛苦，最後只有無奈。上周劇情已安排啤啤被降，小馬解開她的心結，放下執著往「目的地」。究竟「目的地」在哪兒？方駿釗解畫說，是死後未知的世界，可以是天堂、地獄或黃泉。啤啤的結局很淒美，小馬與芷若也沒有好結果，監製坦言不會有兩人以後幸福生活的大團圓結局。

規模所限特技捱轟

《降魔的2.0》以喜劇包裝，結局卻要觀眾流淚，羅佩清的理論是享受過幸福開心，才感受到最後的痛苦。小馬為正義奮戰。但他沒有回報，只有痛苦。芷若的角色有異於傳統女主角，經常陪在男主角身邊，她沒有存在感。羅佩清舉例女生為一個日本男人學日文，最後沒有成為對方的女朋友，卻成為日文老師。芷若因為是降魔人故她是女主角。

《降魔的2.0》的特效為人詬病，方駿釗稱這不是Marvel世界，他身為製作人以香港市場做最擅長的人性故事。羅佩清說：「若要我每兩集『生』隻魔出來好容易，但會拍死監製，而且我不是要拍《Supernatural》。」方駿釗表示面對製作規模所限，要提升特效，並非加幾十或幾百萬便達到效果，完全是不同規模。提到《降魔的2.0》添加了製作費？他笑說：「我好窮㗎！由5毫子加到7毫子。講句公道話，增加了資源也提升了效果，第8集小馬的『異世界』效果不俗，還有第24、25集的最後決戰也可觀。」

主要角色被犧牲

《降魔的2.0》的非一般，就如方駿釗形容「唔順章」，不是當年師父教的「起承轉合」，令觀眾「出其不意」。羅佩清說：「我哋用不同的手法講故事，若重用上季的模式好簡單，瘋狂死人冧樓，奸角壞事做盡，最後大團圓，咁又得唔得呢？第一日開始我便想這問題，但我唔想，覺得浪費了這題材。」今季的忠奸角色刻意模糊化，譚凱琪演的海魔有異於上季黃智雯，她不是大奸大惡，她的性格更人性化，是愛恨交集。小馬會問沒有了魔，但人還是繼續做壞事，最惡的究竟是魔還是人？故事逐漸揭示角色的陰暗面。至於觀眾會否明白這信息，是否有共鳴，他們不能保證，就如此劇教大家不要執著，看機緣。

羅佩清的作品經常整喊觀眾，《降魔的2.0》也不例外，會有主要角色犧牲，而且不止一兩個。方駿釗稱觀眾會驚訝，估不到的，好激情故要保持神秘。據知跟魔交易的萊斯（鄧佩儀飾）會被犧牲，至於降魔人的天職是降魔伏妖，與羅剎不能共存，豪仔（胡鴻鈞飾）也會離開。

留伏線拍第3集

比利（易宇航飾）是今季新角色，也是監製方駿釗特別要讚的。易宇航是無綫「御用鬼佬」，首次擔重戲，方駿釗稱選用他是博一博，他的演出討好而成功了。羅佩清則讚胡鴻鈞，他做到石敢當與豪仔兩個角色的變化，演技未算超班，但氣質獨特，適合演這類型角色。

拍續集比創作新故事更難，羅佩清表示續集好處是建立了基本，不用重新摸索，難處是做過了應否再重複？觀眾的期待跟創作人的原意未必一致。《降魔的》能爆出因為當初沒有期待，《降魔的2.0》質素比上季好，是合格以上的作品。方駿釗稱《降魔的》是覺醒的故事，《降魔的2.0》講成長，再開拍《降魔的3.0》會是另一主題，究竟會否有《3.0》出現，則要看公司決定。不過他們已留有伏線，跟萊斯交換靈魂的魔（Mephi）在今季未見真身，成為降魔大師小馬還要接受挑戰。

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