驚得罪女友 沈震軒請假陪陳欣妍慶生

【明報專訊】沈震軒昨日由電視城出發到南生圍拍《一笑渡凡間》外景，他笑言南生圍假日人還多過彌敦道，而且他超惹蚊，所以要噴足防蚊液。見他左腳戴上護膝，沈震軒稱之前拍攝一打十的戲分時傷及舊患，現接受物理治療：「湊巧在《超能使者》要戴義肢，所以先預演。（女友陳欣妍是否很心痛？）她叫我小心點，也自知年紀大了，會較惜身，現在捱兩晚夜已感不行。」

陳欣妍本月22日生日，沈震軒表示向劇組請假一晚，跟女友食飯慶祝：「我生日都無請假，翌日還開06。因女友很注重節日，不想重犯死罪。（可有送禮物？）少少東西，食餐飯已很開心，她很易滿足。」雖然同時開兩劇，少了時間陪伴，但沈震軒稱女友沒投訴，更視對方為「對的人」：「我每次拍拖都以結婚為目標。（是否想成家立室？）我都37歲了，是時候就會，但未落實計劃，希望各方面更安定再算。」網民笑他和張振朗都找ViuTV女藝員當女友，是否隔籬飯香？沈震軒笑言：「咁咪好囉，大家合作。（『異台戀』會否有壓力？）不會，我向來不會高調拍拖，但也不會特別避忌，出街照樣拖手食飯。」

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

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