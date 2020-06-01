李敏鎬中毒昏迷 金高恩遇刺受傷 《永遠的君主》復播收視續跌

來自「帝國」和「民國」的金高恩終於相遇，其中一人用刀刺向對方，揭開兩個只能活一個的悲劇。

【明報專訊】韓星李敏鎬與金高恩合演SBS電視台劇集《The King：永遠的君主》，因節目調動關係，第13集延至前晚播出，拖累收視微跌，上下部分錄得5.6%和7.7%，逼近該劇低位。今集逐一解開劇中謎團，包括25年前救了童年李敏鎬的黑衣人身分，但當他得悉真相後，卻遭「假金高恩」下毒暈倒；至於「真金高恩」亦不好過，下集預告她遇刺受傷，生死未卜。

《The King：永遠的君主》尚有3集便迎來結局，開播至今一直遭觀眾詬病的複雜劇情，隨着謎團逐一揭穿，故事亦漸入高潮，可惜收視每况愈下，由第2集錄得最高11.6%，跌至第11集的5.2%低位，恐怕到本月12日播出結局，仍然難有起色。

前晚播出第13集，劇情終於交代「大韓帝國」皇帝李敏鎬身邊的盧尚宮，其實來自平行世界「大韓民國」，1950年韓戰爆發後，獲李敏鎬祖父拯救並帶返「帝國」，入宮至今超過半世紀。

另外，李敏鎬穿上女友金高恩送贈的黑衫後，猛然醒覺自己就是25年來一直尋找的黑衣人，至於他怎樣穿越時空，重返過去並及時救回8歲的童年李敏鎬一命？則留待下回分解。

劇中金高恩一人分飾兩角，既是「民國」刑警兼李敏鎬女友鄭太乙，亦是「帝國」小偷露娜，後者受叛黨唆擺，假冒鄭太乙行刺李敏鎬，雖然男方悉破陰謀，但為時已晚，因他喝了女方下毒的啤酒，當場昏迷不醒；從電視台發放的下集預告片段所見，李敏鎬獲近身侍衛禹棹煥送往醫院，生死未卜。

另一方面，兩個金高恩終於在下集相遇，其中一人用刀刺向對方，粉絲擔心鄭太乙有生命危險，但亦有網民猜測，中刀者可能是露娜，因她根本沒有殺死鄭太乙的動機，加上她罹患絕症，或許一心求死，至少可為犯案纍纍的自己贖罪。

評價不及《夫妻的世界》

《The King：永遠的君主》台前幕後陣容強勁，劇集未播先轟動，可惜收視未如理想，遠遜於早前結局的有線頻道JTBC劇集《夫妻的世界》，就連口碑亦相距甚大，據韓國企業評價研究所日前公布5月份的電視劇演員品牌評價榜，《夫妻的世界》金喜愛、韓素希及朴海俊同時躋身三甲位置，《機智醫生生活》趙正錫及柳演錫排第4及5位，《The King》主角最終「五大皆空」。