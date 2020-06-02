袁富華茶餐廳打雜呻苦 張松枝推銷寬頻日做4單

【明報專訊】袁富華、張松枝、艾威、古明華、麥長青及敖嘉年昨日出席ViuTV真人騷節目《中佬唔易做》記者會，各人在節目中齊齊轉行，體會不同行業的辛酸。

化身茶餐廳雜工的袁富華表示，工作兩天已很辛苦，最難記是很多行內密碼：「有被老闆話呀！很記得面試時他望住我的眼神，如果他是做戲就真的很好戲。」他說遇過不少怪客，但後來回想自己去茶餐廳也一樣很多要求，明白這是服務行業應該要做的，最緊要用心。

張松枝則變身街頭寬頻推銷員，一日做了4張單，成績很好。他笑言即使戴了口罩，但憑殷勤吸引客人，之後對方從名牌才發現他，隨即幫襯：「真的sell什麽買什麽，不過我前一日要去上堂，坐足8小時，如果不合格就沒得做。」他和袁富華私下很老友，後者稱當年與松枝到澳洲拍電影《廉政風雲 煙幕》，兩人相依為命，亦趁空檔時互訴心事。可有傾女仔，袁富華即說：「千萬不要！我女友每次問我跟誰一起，我說松枝便沒事。」

艾威稱梁潔華幸福 夫愛女孝

至於艾威，與黃日華亡妻梁潔華屬同期訓練班，他說看着二人由相識到現在「分開」，難免感慨：「我和潔華是第8期同學，黃日華則是第9期，對上一次見潔華已是年多前，當時都了解她的身體情况，所以大家都有心理準備。」艾威表示已問候黃日華，對方亦有代太太在第8期訓練班的群組多謝大家：「潔華都非常幸福，有個如此愛她的好老公，女兒又孝順，希望她走的時候不太痛苦。我稍後也會到靈堂鞠躬。」

記者：陳釗