美國反警暴反種族不公示威 尊古錫中椒 Halsey險中彈

【明報專訊】美國明尼蘇達州46歲黑人男子弗洛伊德（George Floyd），上月25日遭白人警員拘捕時疑壓頸致死一案，引發美國廣泛地區連日反警暴、反種族不公的示威，不少荷李活藝人除透過社交平台發聲外，部分更身體力行在芝加哥、洛杉磯及邁阿密等城市參與示威。其中《2012末日預言》男星尊古錫（John Cusack）和女歌手Halsey分別體驗警暴威脅，先後中胡椒噴霧及險捱橡膠子彈；至於「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）夫婦、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans），則分別捐款給美國有色人種促進協會（NAACP）的法律辯護基金及明尼蘇達自由基金。

情侶檔歌手Shawn Mendes和Camila Cabello在邁阿密參與「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）遊行示威；不過若論藝人數量最多的，則屬洛杉磯一帶，樂壇小天后Ariana Grande、早前跟《變形金剛》美瑾霍絲（Megan Fox）傳出緋聞的饒舌歌手Machine Gun Kelly、《內政保鑣》理察麥登（Richard Madden）、《寡佬飛行日記》女星安娜簡德烈（Anna Kendrick）、《失蹤罪》愛美莉拉塔歌夫斯基（Emily Ratajkowski）都走出來，跟示威者站在同一陣線。已故流行曲天王米高積遜（Michael Jackson）女兒帕里斯（Paris Jackson）高舉自製紙牌，寫有「和平、愛與公義」等字句。

尊古錫欲親眼見證

與洛杉磯示威群眾並肩抗議的女歌手Halsey，曾一度傳出被拘捕，她其後在社交網Twitter向1200萬追隨者澄清並無其事，她指出和其他示威者都很平靜，沒越過界線及任何挑釁行為，卻遭警方施射催淚彈及橡膠子彈，而且很多人被拘捕。

至於尊古錫則在芝加哥遊行示威，他在社交網發放多條片段及照片，並表示當拍攝車輛被焚燒時，遭拿着警棍的警員威嚇驅趕及拍打他的單車，之後又向他及其他示威者施放胡椒噴霧。有粉絲擔心他被警察毆打，尊古錫否認，並強調自己毫不重要，他只想見證正在芝加哥發生的事，尤其沒看到傳媒在場。

有藝人選擇親身上街，也有人選擇以捐款反警暴抗種族不公。男歌手John Legend的名模太太Chrissy Teigen率先捐出20萬美元給「明尼蘇達自由基金」協助保釋遭逮捕的示威群眾，其後有不少人響應，包括「美國隊長」基斯伊雲斯、《賤鄰50》諧星薛夫洛根（Seth Rogen）、男歌手Harry Styles、《太空部隊》史提夫卡維（Steve Carell）等。

賴恩夫婦捐156萬

「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和太太碧琪麗芙莉（Blake Lively）則選擇捐20萬美元（約156萬港元）給NAACP的法律辯護基金，兩人在共同聲明表示，「我們從來不必擔心小孩要接受不同的法律規定，或是擔心他們可能有一天被壓在車下。我們不知道日復日是這樣的經驗該如何度過，我們無法想像那種恐懼和憤怒，也為過去沒有意識到如此根深蒂固的種族歧視感到羞恥」。

賴恩夫婦認為應該從現在起反省這一代所犯下的錯誤，並教導孩子正確觀念，避免他們長大後重蹈覆轍，為他人製造痛苦。他倆指出不只是佛洛伊德這案件，還有很多黑人男女在沒拍攝到的情况下被殺害。他們表示捐款只是一個開始，接下來還要從教育、選舉等各方面改變。