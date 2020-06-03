黃宗澤提議《飛虎3》加喜劇元素 馬國明同為爆料事件道歉

【明報專訊】苗僑偉（三哥）、黃宗澤、吳卓羲及馬國明等昨日現身《飛虎之雷霆極戰》記者會，宣布首集7天跨平台總收視31.7點（約207萬觀眾收看），成為TVB近4年來黃金檔二線劇首播收視冠軍，第3輯《飛虎之壯志英雄》則預算6月底開拍。

三哥約黃日華食早餐送慰問

三哥恭喜馬國明成了鎮台之寶，《飛虎》與《降魔的2.0》霸佔兩時段。早前馬國明與吳啟華在節目中爆「萬人迷」女星引誘上房，後者已公開道歉。馬國明說：「話題有少少因我而起的，若有令人不開心，我都要鄭重道歉，不想件事發大。」對於老友黃日華飽受喪妻之痛，三哥透露前兩日約對方食早餐送慰問，「他與女兒已經有心理準備，這幾年華女（梁潔華）不停食藥，直至近期病情轉差，黃日華和女兒好堅強。華女都算可以脫苦海，不用再食藥」。三哥跟黃日華夫婦相識數十年，見證他們拍拖至結婚，「華仔好愛老婆，無法啦，人生就是這樣，大家要接受現實，與其在痛苦中度日，不如好好解脫，華仔都好理解」。

吳卓羲拉傷大腿肌瞓牀5日

Bosco要求第3輯跟吳卓羲睇齊，可各擁3名美女談情說愛。問他們想揀誰合作？Bosco提議揀蝦頭（楊詩敏）合作，「靚女有好多，我覺得《飛虎》第3輯可加入喜劇元素，會更開心」。他又建議邀「細細粒」陳嘉佳配吳卓羲。問到吳卓羲為何撐拐杖現身？他解釋因健身時不慎拉傷一雙大腿肌肉，引致發炎，傷後5日都不能落牀。

記者：陳釗、鍾一虹

攝影：劉永銳

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