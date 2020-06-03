受傷肋骨再移位 滕麗名要長期戴腰封

【明報專訊】滕麗名（阿滕）與袁文傑昨日聯同一眾《愛‧回家之開心速遞》演員於電視城呼籲捐血助人。代表劇組捐血的袁文傑，笑稱原以為這個是「大圍」活動，點知得他一個人捐血，劇中女友阿滕則在旁陪伴。

阿滕表示屬O+血型很「博愛」，很多人適用，故會定期捐血助人，不過因之前食了很勁的止痛藥未過半年，所以幫不到手。她去年12月底到日本滑雪時不慎跌斷左邊5條肋骨入院，至今仍未完全康復，最近照X光，發現其中一條肋骨又再「跌下」，現在要長期戴腰封固定位置，連睡覺都不敢除，因一除便很痛，康復後都要練腰部肌肉，防止萎縮。

是否拍《陀槍師姐2020》的動作戲觸傷？她說：「未必關事。（老公可有下令小心？）他都不知，因他不睇新聞的。我最近照樣行山，老公都話無我符，說仲慘過生女。」

袁文傑談兩次「出血」經歷

袁文傑表示對上一次捐血是10年前，當時在隔籬台，又是捐血活動。他覺得捐血不需要太多成本又幫到人，所以公司問他便即時答應，「我是AB血型，阿滕說我很自私，因我可以要晒所有人的血，而她O型就可以給所有人」。袁文傑又透露兩次「出血」經歷，一次是拍劇時被槌仔回彈擊中眉心，但當時趕戲，止血後塗了粉又再繼續拍，「我反而覺得好彩，如果歪少少就打中眼。還有次是兒時在硬地踢波擦損手踭，傷口幾乎見骨，流很多血」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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