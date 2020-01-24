韓國女團Blackpink泰籍成員遇人不淑 Lisa遭經理人騙財630萬

Lisa遭合作多年的經理人騙財，涉款高達630萬港元，令她大受打擊。

Lisa去年參演內地選秀節目《青春有你2》，令她在內地知名度大增。

【明報專訊】韓國女團Blackpink的23歲泰籍成員Lisa，早前參演內地選秀節目《青春有你2》而人氣急升，昨日卻爆出她遭經理人騙財，涉及金額高達10億韓圜（約630萬港元）。報道指Lisa被相識多年、一起奮鬥的經理人欺騙而深感難過，所屬事務所YG娛樂已就事件道歉，加上雙方達成還款協議，不用訴諸法律。

文：蘇珮欣

2016年出道的韓國4人女團Blackpink，甫出道即爆紅，成為新生代人氣組合，先後在韓國、日本，甚至美國舉行演唱會，去年更獲財經雜誌《福布斯》選為30歲以下亞洲最具影響力名人，成為亞洲唯一上榜女團。

Lady Gaga邀請合作

最近Blackpink獲百變天后Lady Gaga親自邀請，合唱新歌《Sour Candy》，上月28日發行即登上全球57個國家及地區的iTunes下載榜冠軍，Gaga大讚她們年輕貌美兼才華洋溢，更開玩笑說自己是Blackpink第5名成員，可謂畀足面了。

舞藝出眾的泰籍成員Lisa，去年進軍內地市場，在選秀節目《青春有你2》擔任舞蹈教練，加上頻頻接拍內地廣告，人氣與財氣兼收。正當事業得意之際，昨日突然爆出Lisa遭熟人騙財的消息，事件震驚亞洲粉絲。

經理人失戀沉迷賭博

據韓國傳媒《體育朝鮮》報道，Lisa遭合作多年的男性經理人以協助她在韓國置業為理由，騙取超過10億韓圜（約630萬港元），疑犯把Lisa辛苦掙取的報酬，在賭枱上全部輸清。

報道引述Lisa身邊好友指，該名經理人與Blackpink合作多年，出道前已為她們打點一切，被稱為善良又誠實的伙伴，深得Blackpink成員信賴，甚至被成員視為僅次於爸爸的重要人物。不過，他最近因為失戀而經常出入賭場，債台因此高築，竟想到向遠離泰國親人、獨自在韓國生活的Lisa埋手，以置業為由騙取Lisa巨款，令她大受打擊。

Blackpink本月出新歌

事件曝光後，Blackpink所屬事務所YG娛樂表示已經進行內部調查，該名經理人亦已向Lisa償還部分欠款，雙方亦達成還款協議，經理人目前已經離職。報道又指Lisa一直信任經理人，希望事件能夠圓滿解決，不想鬧大而影響Blackpink其他成員。YG娛樂昨日發表聲明，公司為事件道歉，承認公司監管不力，為免同類事件發生，現正制定相關對策。

提起Blackpink，成員最近忙於籌備新專輯，本月將會推出新歌，9月發行全新大碟，接着成員Rose推出個人作品。