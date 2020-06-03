佐治古尼撰文呼籲反種族歧視

【明報專訊】美國明尼蘇達州46歲黑人男子弗洛伊德上月遭白人警員壓頸致死，全美各地爆發反種族主義及反警暴示威，荷李活影星紛紛表態支持，《2012末日預言》男星尊古錫（John Cusack）等上街抗議，一向關心政治的《盜海豪情》男星佐治古尼（George Clooney）、「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）及樂壇天后Adele等，昨日分別透過報章或社交媒體撰文，呼籲政客及民眾反對種族歧視，《星球大戰：天行者崛起》導演J.J.艾布斯（J.J. Abrams）更捐出1000萬美元（約7800萬港元），支援多個反種族主義團體，實行有錢出錢，有力出力。

佐治古尼透過新聞網站The Daily Beast發表文章，認為要改變社會上的種族歧視問題，必須從根本制度的改革做起，他說方法只有一個，就是：「投票。」曉治積曼透過社交媒體Instagram（IG）撰文，引述南非已故前總統曼德拉的名句：「我們必須透過任何手段，反對種族歧視。」

樂壇天后Adele亦在IG上載弗洛伊德的遺照，表示他的離世震驚全球，「我們可以憤怒，但不可忘記初心，保持聆聽、發問和學習，最重要的是，不要被人騎劫或利用，繼續反種族歧視、反警暴、反不公義」。

另一方面，繼歌手Beyonce、Jay-Z及Justin Bieber等加入「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）平權運動後，各大唱片公司亦響應Blackout Tuesday活動，昨日暫停商業活動，串流音樂平台Spotify則推出特別播放清單，表揚黑人歌手及藝術家的成就之餘，亦會在播放音樂中途加插一段長達8分46秒的空白聲軌，藉此悼念弗洛伊德。