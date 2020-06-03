【開箱】印度劇《喪屍紅軍》越級挑戰《屍戰朝鮮》

【明報專訊】Netflix原創韓劇《屍戰朝鮮》一連兩季叫好叫座，第3季更請來《藍海傳說》女星全智賢加盟，可惜編劇金恩熙忙於為新作《智異山》及《解碼追兇2》撰寫劇本，令到《屍戰朝鮮3》開拍無期。好此道者亦不愁寂寞，印度劇《喪屍紅軍》（Betaal）剛於Netflix上架，嘗試在喪屍題材加上靈異風格，且看能否殺出一條新血路。

「印度喪屍」感覺陌生

荷李活喪屍片早已開到荼蘼，《生化危機》拍足6集，再無新意終於畫上句號；韓國喪屍片《屍殺列車》乘勢而起，拍出人性比獸性更可怕的主旨。《屍戰朝鮮》則開創古代「喪屍×宮鬥」的新題材，結果實驗成功，不單熱爆韓國本土，據報歐美觀眾亦反應理想，相信長拍長有。

相比之下，港迷對「印度喪屍」明顯較為陌生，長駐印度拍戲的英國導演Patrick Graham自編自導新劇《喪屍紅軍》，一連4集剛於上周在Netflix上架，故事發生在印度偏遠村落，商人為了修築鐵路，必須盡快貫穿一條在某場戰爭中炸毁的隧道，卻遭村民反對，原來巫師在隧道內封印了亡靈，軍方奉召到場屠殺村民，並炸開隧道入口，為人魔大戰揭開序幕。

諷刺官商勾結問題

擁有現代武器的印度軍隊，在隧道遇上喪屍紅衫軍，竟是全無反抗之力，軍人且戰且退，其後躲入廢置軍營，與喪屍對峙多時，結果會否全軍覆沒？留待觀眾自行解謎。截稿前為止，《喪屍紅軍》在爛蕃茄影評網的好感度為71%，成績不過不失，但仍略遜於導演Patrick Graham前作《惡鬼收押所》（Ghoul）。

跟《屍殺列車》大同小異，《喪屍紅軍》在販賣驚嚇和官能刺激的同時，亦為觀眾帶來反思，例如印度官商勾結問題嚴重，政府為了修築鐵路，默許奸商在無辜村民頭上強加「亂黨」帽子，以此作為屠殺藉口，只為方便迅速收地和打通隧道；軍方亦見錢開眼，甘作奸商的犬牙，血洗平靜村落，最終招致喪屍反擊，都算惡有惡報。

特技效果似《降魔的2.0》

《喪屍紅軍》嘗試突破傳統喪屍片的框架，加入鬼神及巫術等題材，有別於英美喪屍多數由神秘病毒引發而成的說法，贏得部分觀眾讚賞。

不過，有影評人卻嫌此劇欠缺驚嚇性、懸疑性，故事平鋪直敘，剪接效果粗糙，更重要的是，劇中電腦特技效果類似港劇《降魔的2.0》，喪屍雙眼發光，行動時急時緩，很難令人信服它們可以把整支軍隊殺個片甲不留。