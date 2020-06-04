想再生需考慮經濟問題 黎振燁太太誕7磅B仔

【明報專訊】2016年香港先生冠軍黎振燁，今年4月底爆出背大肚妻與有男友謝東閔的朱智賢在車廂「偷食」蛋糕，兩人形象插水，工作立即暫停。知錯的黎振燁慶幸獲太太原諒，陪對方待產。早前黎太產檢時發現胎兒被臍帶纏頸，為安全計決定擇日剖腹分娩。前晚黎振燁陪太太入院，昨晨剖腹誕下重逾7磅的B仔，母子平安。黎振燁榮升爸爸心情緊張又激動，說太太和BB很健康。他與老婆都鍾意小朋友，會想再生。

黎振燁前晚陪妻子入院，黎太昨晨剖腹誕下B仔，黎振燁全程陪伴及剪臍帶。新手爸爸回覆《明報》說：「多謝關心，太太同BB都好健康。」昨晚他離開醫院時略帶倦容，因老婆產前一晚，他心情緊張到睡不着，故昨晚要返家好好休息。他表示BB之前被臍帶纏頸，但出世前臍帶鬆開，他有親手剪臍帶，感覺很奇妙，太太開心喊，他亦眼濕濕。

初為人父興奮緊張又激動

榮升父親後黎振燁心情很開心、興奮、緊張又激動：「入產房時抱過BB，足月出世，重有7磅幾，好健康！不需要照燈。BB剛出世，暫時未可以進食，太太都想試餵人奶，不過要看情况。」黎太已醒，但受麻醉藥影響，仍比較疲倦，暫時只進食粥或較清淡食物。

由於太太剖腹產子，暫未知何時可出院，要等醫生檢查後才確定。問BB似誰？他說未收水很難講，但醫護人員說似他，頭比較大，不過未改名。他自言鍾意小朋友，想過再生，但要看緣分，亦要考慮經濟問題；這段時間他先照顧妻兒，有工作機會亦不會放過。

4月底被踢爆與朱智賢「偷食」

34歲黎振燁與33歲朱智賢合演劇集《食腦喪B》傳撻着，4月底被拍到在車廂密會偷食蛋糕。

事件曝光後，朱智賢突然承認謝東閔的男友身分，並獲對方陪同出席道歉記者會，其間她6次講對唔住，謝東閔則自責忙於工作忽略了她。朱智賢更以演戲經驗淺，解釋是抽離不到角色。有傳黎振燁本與太太一起出席記者會道歉，但因她身體不適缺席。黎振燁感謝老婆原諒，不放棄他，並稱跟朱智賢的關係只開始一段短時間，自信可以抽離角色做回真正自己。他此番話曾觸動謝東閔神經，斥他講大話。

朱智賢謝東閔積極做運動

事件發生個多月，朱智賢與黎振燁仍被雪藏，復工無期，朱智賢近日在社交網不時分享做運動的照片，似為復出做準備。謝東閔亦同樣積極做運動，還熱愛跑山，昨日上載在山上新照片說：「今天來一個新景點，跑山就如人生一樣，辛苦過後有一種很滿足的感覺，無論多辛苦，只要堅持一定成功。」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com