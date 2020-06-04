《降魔的》故事度定第3輯 黃智雯「嘔心」贈馬國明dry戒

【明報專訊】馬國明、胡鴻鈞、黃智雯及劉佩玥等昨日為本周大結局的《降魔的2.0 》宣傳。黃智雯與劉佩玥為爭奪馬國明，各出奇招示愛，黃智雯笑言知道馬國明dry了好耐，送上印有自己頭像的心形咕𠱸，徹夜難眠時可摸摸它。C君搞笑指這個心叫「嘔」心。

胡鴻鈞不介意惜馬國明

馬國明對劇集即將大結局感不捨，大家合作很開心，很難得遇到如此「夾」的演員，希望有機會再原班人馬合作。是否會開《降魔的3.0》，則要問監製，但留意結局會埋下伏線。胡鴻鈞開心大家喜歡他演的「豪仔」，自覺仍有很多發揮空間，特別是親熱戲。馬國明聞言笑他：「我都覺得他爭少少，我諗如果換着我會咁樣惜，不過他今次惜是有作用，希望下次給他演些有感情的吻戲。」問胡鴻鈞想惜哪名女演員？他說：「無所謂。（緋聞女友蔡思貝？）要看我們有無機會合作，不要想太遠。（若要在蔡思貝和C君之間選？）若劇情需要，惜馬明都得。」馬國明笑言：「若我當然揀惜思貝喇！」

劉佩玥感情疑難問黃智雯

黃智雯稱據知故事寫出來是有3輯的，但能否成事要看編劇等各方面配合。她與劉佩玥表示不捨得對方，因今輯多對手戲而熟絡，一拍即合無隔膜，黃智雯笑言感覺相逢恨晚。劉佩玥爆兩人的烏龍事，有次她忘記帶劇本問黃智雯借，對方竟攞錯上一集劇本給她。她覺得黃智雯是可傾訴心事的姐姐，黃智雯大爆劉佩玥開工時常找她傾私事和感情問題，雖然人生經歷也不多，但逼住愛情專家上身去解答。劉佩玥指黃智雯很有智慧，雖然常被取笑懵，其實是大智若愚。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

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