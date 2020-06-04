陳豪感激《東張西望》記錄人生 胡定欣餵夜奶體驗湊B不易

【明報專訊】陳豪、胡定欣與黎耀祥前晚出席無綫節目《東張西望》15周年紀念活動，跟台前幕後切蛋糕慶祝節目邁向4000集，而他們獲封亮相《東張西望》最多的「人氣王」藝人。陳豪與胡定欣感恩有節目幫手記錄人生點滴，胡定欣說：「翻睇片段，想起很多往事，好難忘。」陳豪亦說：「翻看自己以前剃光頭、不同髮型，真是歷史見證。我好少儲存訪問片、報道、照片，做這行的生活都是向前行。（有否往事不堪回首？）不會，全部都可以回憶。」

胡定欣透露近期正跟公司傾合約；正處於休息狀態，她很享受做運動、陪家人、做喜歡的事。她數月前榮升姑媽：「細佬生了BB，今日BB滿100日，呢段時間見證小朋友成長，我都好喜歡小朋友，有試過幫手餵夜奶。」提議她生孩子，她說：「親身體驗過餵夜奶，發覺湊BB不容易。」

陳豪育有3名子女，他自認頗有餵夜奶經驗，可跟胡定欣分享。問他有否考慮「追多個」？他笑言：「不是沒可能，隨緣啦，都是多雙筷子啫！坦白講追到個女已經好美滿，可以見好就收，現在比較想集中火力照顧3個小朋友成長，而且目前環球經濟暫不太理想。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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