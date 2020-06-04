演精神病患壓力大 王浩信被打感開心 惠英紅呻辛苦過拍動作戲

王浩信（左）終於有機會跟惠英紅（右）合作，他稱就算感壓力，都是來自想做得更好。（攝影：黃梓烜）

【明報專訊】惠英紅、王浩信、黎諾懿、王敏奕、姜皓文與袁偉豪等，合演無綫新劇《刑偵日記》（暫名），昨日舉行拜神儀式。雖然有惠英紅、姜皓文、袁偉豪參演，但無綫高層杜之克表示不是《鐵探》續集，希望打造一個全新風格，充滿驚慄的故事。惠英紅與王浩信飾演母子，分別患有精神病及多重人格症，她說每日開工都問王浩信是演哪一個人格的兒子；又表示演出壓力好大，情緒時低時高，辛苦過拍動作戲。

惠英紅（紅姐）與王浩信一同受訪，王浩信開心今次終於等到與紅姐合作，他說：「這個組合很開心，壓力是來自於想做得更好。」劇中他患有多重人格症，坦言有一定難度，演其他人格時，要收埋王浩信。

兩母子經常歇斯底里

問對戲時可有被紅姐的氣場震懾？紅姐聞言謙稱：「不會，他都是高手，互相幫助和交戲。劇中我患有精神病，常出現幻覺，浩信有3個性格，我五六個（性格）都不止，對住3個仔又有3種態度，所以每日開工前我都會問浩信你是邊個仔？今次算是我演戲以來，最難的一次。」

二人劇中有不少歇斯底里的場口，紅姐透露日前已拍了病發癲癲哋，亂打王浩信的戲分。問王浩信是否被摑面？他笑言：「都是那個方向啦，不透露太多。」

紅姐坦言今次角色很大壓力，因情緒時低時高，好似跳晒掣咁，她說：「辛苦過拍動作戲。」

黎諾懿喜有後生女做拍檔

黎諾懿透露劇中與王敏奕、王浩信及黃智雯有段多角戀，因首次與王敏奕合作，加上又是後生女，他笑言會照顧對方多些，至於智雯待她自己搞掂。

飾演法醫人類學家的王敏奕，坦言最難是拍攝時，被幾十對眼望住，等她講完很長的對白，就算事前背熟，在現場都有種怯場的壓力，很驚拖累大家。黎諾懿大讚王敏奕表現ok，很厲害。

王敏奕拒生B冲喜

雖然忙拍劇，但王敏奕表示都有時間探奶奶，她透露：「她現時情况ok、穩定，最重要屋企人多些陪伴。（見她常出入醫院？）是呀，因為奶奶需要經常check住。（是否很擔心？）屋企人不舒服是需要多些耐性，盡量帶給對方正能量。」會否生B冲喜？她直言不好了。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

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