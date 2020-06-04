歧視《歡樂合唱團》黑人拍檔 莉雅米雪失代言合約

【明報專訊】美國明尼蘇達州46歲黑人男子弗洛伊德（George Floyd）上月遭白人警員拘捕期間壓頸致死，全美各地爆發反種族主義及反警暴示威，荷李活眾星紛紛表態支持，雖然美劇《歡樂合唱團》33歲女星莉雅米雪（Lea Michele）現正懷孕，未能跟金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）、「蝙蝠俠」賓艾費力（Ben Affleck）及其女友安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）等一起上街抗議，但她仍透過社交媒體撰文，支持「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）平權運動。

不過當莉雅米雪貼文後，5年前跟她合演《歡樂合唱團》的28歲黑人女星Samantha Ware，隨即留言質問：「我入行拍首部劇，還記得你令我像活在地獄的日子嗎？還記得你向所有人講過，如果有機會的話，一定會在我的假髮內大便嗎？」

莉雅米雪被指欺凌及歧視拍檔後，同劇演員包括Alex Newell、Amber Riley及Dabier Snell隨即轉載有關言論，並貼圖表示支持Samantha。雖然莉雅米雪未有回應或澄清，但她擔任代言人的食物外賣服務商Hello Fresh隨即劃清界線，宣布解除合約，「本品牌絕不容許種族歧視」。

「妙麗」愛瑪屈臣首次表態

另一方面，美國音樂界為了悼念弗洛伊德而發起Blackout Tuesday運動，昨日獲大批歌手支持，樂壇天后Rihanna、Selena Gomez、Katy Perry及未婚夫奧蘭度布林（Orlando Bloom）、瑪麗嘉兒（Mariah Carey）等均透過社交媒體上載黑色圖片，並暫停更新內容。其他參與活動的名人明星亦為數不少，除了「萬人迷」碧咸（David Beckham）外，曾經扮演超級英雄的「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）、「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）、「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）及「神奇女俠」姬兒加杜（Gal Gadot）等，都在現實生活中展現同樣的正義感。

值得一提的是，被指一直對事件保持沉默的「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson），昨日連發數帖，首次表態「我與你們同在」，但被網民批評她反應太慢，質疑她的誠意。