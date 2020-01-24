減至106磅近選港姐體重 陳倩揚：老公唔准我再瘦

【明報專訊】陳倩揚2008年參選香港小姐奪得亞軍，當年身形纖瘦體重約100磅，轉眼12個年頭，她已成為兩子一女之母，其間難免體重飈升，不止外觀走樣，對工作也有影響；她去年決心回復當年勇，誓要做「靚媽」，在網上蒐集減肥餐單配合運動，向贅肉宣戰，見有成果便在社交平台開設群組「你得我得減肥團」，與大眾分享瘦身良方。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

陳倩揚下定決心減肥，原因是「真係肥」，去年8月當她做完家務坐下玩電話時，發現腹部明顯有贅肉，就很想將之「搣甩」，加上有不少工作都要打扮靚靚影相，揀衫方面真的很頭痛，她說：「雖然懂得怎樣修飾，身上的贅肉不易被察覺，但心想不如認真去減磅吧！便在9月1日開始，透過飲食餐單減肥，10多日已見效，輕了數磅，同事讚我塊面瘦了和身形薄了，有進步令我更加有恆心，至12月已算是成功，所以好想和大家分享。」

12年前選港姐只得100磅

回想之前著衫，試過手臂位扯住，甚至拉不到拉鏈，感到很尷尬。經努力瘦身下，目前已重現近10年無見過的106磅，只差數磅就重拾參選港姐時的磅數，但她已覺足夠，她說：「當年選港姐只得100磅，實在太瘦了，不吃東西、不懂健康，只求上鏡靚！現階段106磅，不會刻意再減，只是手臂肉仍有空間再減，始終生了3個小朋友，或多或少有點歲月痕迹，現在慢慢讓脂肪自然流失，將之變成健康肌肉，望落去有較美好的線條，都到了這個歲數，不用刻意追求磅數和纖瘦，只想行出來精神和健康。」

3個夠數 「收工」不再生

陳倩揚表示老公陳浩然跟隨「hea減」也減到10磅，連肚腩都消失了，但老公不喜歡她太瘦，叮囑不要再減了，稱太瘦唔得。減到這麼fit，是否已決定「收工」不再生？她說：「是老公要我收工，陳生話夠了！我亦覺得好滿足，加上將踏入37歲，再生真的好高齡。現照顧3個小朋友要很多體力，所以目前這個組合已經很滿足，也覺得好美滿。」

減磅其次 健康最重要

減肥群組開設短短5個月，至今成員已超過2萬人，陳倩揚表示群組是自由參考、任意分享、一齊交流，她只純粹分享方法和心得，看到不少成員都能成功減磅，已經很有滿足感，她說：「最簡單是周一至周六少食粥粉麵飯，吃多點深綠色蔬菜，略提高吸收少少蛋白質，再配合運動，怎樣都會落到磅，即使『hea跟』都減到，跟得足就減得叻一點。其實最緊要是健康生活模式，減磅是次要。」

服裝：MZ JJ

場地：怡紅院火鍋料理

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