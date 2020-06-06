《上流寄生族》奪最佳電影 奉俊昊續「失蹤」

【明報專訊】日前於大鐘獎成為大贏家的《上流寄生族》，昨晚在百想藝術大獎，以3獎再下一城，奪得最佳電影及男新人，導演奉俊昊更勇奪至高榮譽大獎。不過後者繼大鐘獎後昨晚亦缺席，代為領獎的電影公司代表讀出他的得獎感受稱很榮幸，感謝所有曾合作的演員，並希望盡快可在戲院跟大家見面。據報奉俊昊自今年2月出席完青瓦台的宴會後，便與電影公司工作人員斷絕聯絡，甚至將電話關掉，享受悠長假期，因此婉拒所有公開活動，他表示想快些忘掉《上流寄生族》，為新作騰出思考空間。

李秉憲全度妍稱帝封后

《南山的部長們》李秉憲與《沒有你的生日會》全度妍稱帝封后，前者不忘感謝妻兒。全度妍坦言沒想過得獎，一心以為來祝賀別人；她又謂雖然《沒》片拍畢多時，但每一幕仍歷歷在目，感謝台前幕後所有人的幫忙，她還不忘感謝女兒及母親。

《我們與愛的距離》新晉的金寶拉擊敗奉俊昊奪最佳導演獎。最佳男女配角則由《我的特級兄弟》李光洙及《我們與愛的距離》金璽碧奪得。

值得一提的是，今年最佳男女新人得主：《上流寄生族》朴明勳及《燦實也多福》姜末金，分別年屆45及41歲，兩人均表示以高齡奪新人獎，感到相當難得。