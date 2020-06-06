上周被踢出10億富豪榜 Kylie Jenner膺名人吸金王

【明報專訊】真人騷女星Kylie Jenner去年以21歲之齡，首次登上美國財經雜誌《福布斯》白手興家10億美元富豪榜，並擊敗facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg），成為史上最年輕的10億美元富豪。4月她再蟬聯榜首，上周卻遭《福布斯》揭發她有誇大業績之嫌，因此決定把她踢出10億美元富豪榜。不過《福布斯》前日公開最掙錢名人榜，Kylie還是以年收入5.9億美元（約46億港元），高踞榜首。

Kylie Jenner的姊夫、Hip Hop歌手Kanye West以年掙1.7億美元，位列第2；第3至10位名人吸金王順序依次為費達拿（Roger Federer）、基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）、美斯（Lionel Messi）、黑人男星泰萊派利（Tyler Perry）、尼馬（Neymar）、電台名嘴侯活史敦（Howard Stern）、勒邦占士（LeBron James），以及《狂野時速：雙雄聯盟》狄維莊遜（Dwayne Johnson）。

提起Kanye West，對於被警員以膝壓頸致死的美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德（George Floyd），Kanye前日表示會捐出200萬美元（約1560萬港元）成立基金，除了給弗洛伊德的6歲女兒Gianna教育費直至完成大學外，另外兩名被警方射殺的黑人也會受惠。