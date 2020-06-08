陳展鵬爆跟劉佩玥新劇多牀戲

【明報專訊】劉佩玥與陳展鵬昨日為劇集《超能使者》開工，劇情講述他們遇交通事故受傷，意外得到超能力，展鵬表示今次會加入科幻、搞笑、打鬥元素，至於二人有何超能力？展鵬透露當中擁有不死身，他說：「撞車死10個，我們都無死。」劉佩玥搞笑說：「我的超能力就是超低能，勁搞笑。」

二人扮演一對，展鵬笑言好多牀上戲，並說：「我們會用老公、老婆相稱，經常在牀上傾偈。」展鵬稱現實中也會跟老婆單文柔牀上談心，不過最近收工已經很疲倦，上牀即入眠爭取休息，兩公婆少了這種情趣，但他都好重視日常溝通。

談到連日拍撞車重頭戲，展鵬自言嗌到聲音沙啞，其中一場戲要公主抱劉佩玥，未算太吃力，「秤」完劉佩玥，發現她比之前輕了。

為對手着想 茹素減磅

劉佩玥笑言怕自己重秤，為展鵬體力着想，建議公主抱鏡頭壓到最後拍攝，開劇前半年轉食全素餐。

她說：「我為了身體，嘗試食素，成果不錯，變得健康，纖瘦了，對手又受惠。」

劉佩玥有份參演的《降魔的2.0》剛大結局，傳出第三輯有機會開拍，她說：「第一輯我已焗死，第二輯我變了幽靈，第三輯有好多可能，可以是天使或魔， 我就希望嘗試一人分飾兩角，好似胡鴻鈞既是豪仔又是石敢當。」

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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