珍妮花BTS各捐780萬 反種族歧視爭公義 麥當娜撐拐杖倫敦遊行

【明報專訊】美國明尼蘇達州黑人男子弗洛伊德（George Floyd）上月遭警員膝壓頸致死，事件發展至今全美50州有超過650城鎮出現過示威，並蔓延至美國以外地區；樂壇天后麥當娜（Madonna） 膝傷未癒，前日就撐着拐杖現身倫敦的Black Lives Matter（BLM，黑人的命也是命）遊行，在場示威者見巨星光臨，紛紛上前集郵，並把照片上載互聯網；另外，《老友記》珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）和韓國防彈少年團（BTS）分別捐出100萬美元（約780萬港元）給反種族歧視團體。至於樂壇小天王Justin Bieber，在社交網撰文，自言受黑人文化影響甚深，自覺有責任改變現狀。

麥當娜今年可說禍不單行，先是2月在巡演期間失足受傷，之後又感染新冠病毒，上月在倫敦接受膝蓋手術。不過年前在非洲收養了1男3女的麥當娜，向來關注種族議題，前日在倫敦舉行的BLM遊行，她即使還未康復，仍撐拐杖到場支持。示威者見樂壇天后現身，表現興奮，紛紛上前集郵及拍攝片段，並上傳到社交網。雖然她之前就新冠病毒的言論招來批評，但這次負傷參與BLM遊行，贏得網民不少掌聲，有人讚賞她「永遠爭取各種權利」。除了麥當娜外，前球星里奧費迪南（Rio Ferdinand）一家、網球名宿碧加（Boris Becker）、電視節目主持Alexa Chung及名模素琪華達侯斯（Suki Waterhouse）亦有參與倫敦BLM示威。

美國方面，正懷有身孕的「黑鳳凰」蘇菲端納（Sophie Turner）和歌手丈夫Joe Jonas，亦現身加州猛獁湖附近的BLM活動，跟其他示威者高呼「沒有公義，沒有和平」的口號。《黑豹》米高佐敦（Michael B.Jordan）則出席在加州比華利山的抗議活動，他上台發言時呼籲管理階層應承諾聘用一定比例的黑人，就像性別平權所要求的一樣。饒舌歌手Common跟效力雷霆的好友基斯保羅（Chris Paul）一起出席位於洛杉磯恩西諾的示威，之前一晚Common在社交網表示，他很受年輕人啓發，而這次抗議活動將會是和平的，他呼籲粉絲參與。

據美媒報道，《老友記》珍妮花安妮絲頓對弗洛伊德的死感到很傷心，最近低調地捐出100萬美元給美國網上最大型爭取種族公義的組織Color of Change。至於成功進軍美國市場的韓團BTS，繼日前發聲明反對種族歧視及譴責暴力之外，BTS跟所屬經理人公司Bit Hit娛樂合共捐出100萬美元給BLM基金。

CL及Bieber受黑人文化影響

韓國女團2NE1前成員CL日前在社交網撰文稱，K-Pop各個領域均受黑人文化啓發，她自言無論音樂、舞蹈及衣著各方面亦受黑人藝人影響，因此呼籲大家應該關心及支持BLM平權運動，幫助他們爭取公義。來自加拿大的樂壇小天王Justin Bieber前日在社交網亦撰文，自言受黑人文化影響甚深，亦深深受惠，「我的風格，我怎樣唱歌、跳舞、表演，以及我的時裝，全部都受黑人文化影響及啓發」。Bieber承諾會從此利用個人平台去改變現狀，為種族不公義、制度壓迫發聲。