【開箱】《寫出友共鳴》登熱播榜 《華郵》編輯推介真正了解種族議題電影

【明報專訊】奧巴馬11年前當上美國總統,3年前卸任,雖然已出現統領全國的非裔領袖,種族問題在美國卻從未止息;黑人男子弗洛伊德上月在鏡頭前遭警暴身亡,種族怒火再次燃燒,並蔓延全美,影視串流平台Netflix日前表示,2011年舊片《寫出友共鳴》(The Help)登上美國Netflix的熱播榜冠軍。《華盛頓郵報》編輯Karen Attiah卻指出,《寫》片在BLM(Black Lives Matter)社區沒受到太大尊重。

維奧拉悔拍《寫出友共鳴》

《寫出友共鳴》講述1960年代密西西比州,愛瑪史東(Emma Stone)扮演的大學女生看不慣社會對黑人女傭的歧視,於是執筆寫出她們的故事,爭取應有權利。《寫》片9年前在美國本土收近1.7億美元,扮演女傭的歐雅史賓沙(Octavia Spencer)更奪得奧斯卡最佳女配角殊榮,堪稱叫好叫座;該片同樣飾演女傭而且獲提名最佳女主角的維奧拉戴維絲(Viola Davis),兩年前接受《紐約時報》訪問時曾表示,悔恨接演過的電影名單,《寫》片榜上有名,她稱當時在片場工作愉快,「每日收工卻會想,那些女傭真正的心聲未被接收到」。

《華郵》編輯Karen Attiah在社交網的推文直接呼籲粉絲不要看《寫出友共鳴》,甚至講述黑白人友誼、去年奧斯卡最佳電影《綠簿旅友》,以及在第78屆奧斯卡擊敗《斷背山》奪最佳電影的《撞車》,統統不是適當選擇。Karen表示,如果這個周末想透過電影多了解種族議題,她推介看3齣電影,其中《訪.嚇》,香港觀衆應該最熟悉,佐敦比爾(Jordan Peele)首次執導,借黑人男友陪白人女友回家度周末,炮製出嚇破膽的驚慄故事,可說巧妙借種族歧視的謬誤帶出恐怖,甚至爆笑元素。

有關非裔美國人的紀錄片

Karen Attiah另外推薦的兩齣都是紀錄片,其中《我不是黑奴》(I Am Not Your Negro),由《盧旺達百日大屠殺》拉烏畢克(Raoul Peck)執導,根據美國黑人作家鮑德溫(James Baldwin)未完成的回憶錄為藍本。鮑德溫1960年代積極投身民權運動,見證美國黑人反對種族隔離爭取平等的血淚史。此片由《冰天血地8惡人》森姆積遜(Samuel Jackson)旁白,結合豐富史料片段,對照近年的BLM抗爭,梳理美國社會根深柢固的種族撕裂,曾獲奧斯卡最佳紀錄片提名,並在多倫多影展,獲觀衆票選為最佳紀錄片。

另一紀錄片《憲法第13條修正案》(13th) 由《馬丁路德金- 夢想之路》艾華杜雲尼(Ava DuVernay)執導,講述非裔美國人人權歷史及與憲法第13條修正案的關係,聚焦美國監獄系統及其背後一直存在的種族不平等現象。此片是Netflix發行的紀錄片之一,香港觀衆亦可欣賞得到。

種族議題電影免費播放

受種族議題影響,艾華杜雲尼另一作品《馬丁路德金- 夢想之路》(Selma)及米高佐敦(Michael B. Jordan)主演的《以公義之名》,在美國多個串流平台,本月都免費開放給觀衆欣賞。《馬》片講述1960年代,當美國其他地區開始解除種族隔離制度,阿拉巴馬州州長卻堅持不讓步,民權運動領袖馬丁路德金發起連串示威遊行,過程中州警和縣警毆打和平示威者,激發成千上萬民眾參加這場公民抗命行動。《以》片以1980年代末為背景,初出茅廬的律師為無辜死囚翻案的故事。