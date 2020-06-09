Beyonce感謝畢業生支持平權

【明報專訊】新冠肺炎肆虐全球，各國學校停課，就連畢業禮亦被迫取消，影音串流平台YouTube因此主辦網上畢業禮「Dear Class of 2020」，前日邀請一眾名人明星拍片鼓勵畢業生，陣容相當鼎盛，除了美國前總統奧巴馬伉儷外，樂壇天后Beyonce、Taylor Swift、Lady Gaga、珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）、男歌手Justin Timberlake及男團防彈少年團（BTS）等均發表講話。

網上畢業禮由饒舌女歌手Lizzo跟紐約愛樂樂團合作畢業歌揭開序幕，眾星輪流致辭，Beyonce感謝學生為對抗疫情和反種族歧視等問題上表態，「謝謝你們集體發聲，讓全世界都知道黑人的命也是命」。

Taylor Swift則分享了自己當年缺席畢業禮的往事，好讓今屆畢業生知道他們並不孤單：「我為了參加電台主辦的巡迴表演，於是跟媽媽一起上路，坐過無數次出租車、在機場的地板上呆等，最後仍能收到校方寄來的畢業證書。」

粉絲捐100萬美元支持BTS反種族歧視

輪到BTS發言，成員RM鼓勵畢業生：「雖然今日我們只能透過鏡頭看見對方，但我深信，你們明日的成就一定會變得無限大。」BTS日前捐出100萬美元（約780萬港元）支持反種族歧視基金，來自全球的BTS粉絲為了支持偶像的善舉，在短短24小時內迅速籌得相同金額的善款，動員能力認真驚人。