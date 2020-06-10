江嘉敏發文：知人口面不知心 去完何猷亨船P傳不和 馮盈盈否認割席

馮盈盈（左）與江嘉敏（右）因合演《果欄中的江湖大嫂》成為好友，但自從遊艇派對報道曝光後不久，兩人傳出不和。（資料圖片）

【明報專訊】上月有傳媒報道，馮盈盈與江嘉敏跟已故賭王何鴻燊的四房兒子何猷亨一同參加豪華遊艇派對，馮盈盈更跟何猷亨傳緋聞。事件曝光後，馮盈盈立即否認，聲稱是江嘉敏邀請她上船，並介紹認識何猷亨。江嘉敏卻呻被人拖落水，強調沒做「媒人」，更爆馮盈盈之前跟何猷亨食過飯，反指是馮盈盈請她去遊艇派對，兩人各執一詞變羅生門，盛傳兩人為此反目。前晚江嘉敏突然在社交網發文斥有人講大話，並說：「知人口面不知心。」令人揣測矛頭指向馮盈盈。不過馮盈盈否認跟江嘉敏割席，江嘉敏亦表示兩人有聯絡。

記者：陳釗

馮盈盈自去年底宣布跟拍拖4年的醫生男友鍾文浩分手後，今年4月，傳出跟主播鄭衍峰交往及同居，兩人先後否認。

斥有人講大話

上月馮盈盈被目擊與好姊妹江嘉敏出席何猷亨的遊艇派對，因而傳出馮盈盈與何猷亨疑撻着蜜運中。馮盈盈隨即分享滑水照，自言今年首次出海，學玩WakeSurf兼認識了一班新朋友，她澄清：「無撻着，只有撻落水。」她還透露是江嘉敏邀請上船，介紹認識何猷亨。不過江嘉敏反稱是被馮盈盈邀請，還說她們早已跟何猷亨食過飯，又呼冤「無做媒人」，暗示被拖落水。馮盈盈回應時說沒拖人落水，只希望事件快點平息。馮盈盈與江嘉敏因合演劇集《果欄中的江湖大嫂》成為好友，今次事件各執一詞，變成羅生門，有傳兩姊妹因此決裂。

江嘉敏前晚突然在社交網留言斥有人講大話，又說「知人口面不知心」。她說：「生活根本就係一場狼人殺。你根本唔知邊個講緊真話邊個講緊大話，亦都唔知邊個係狼人邊個先係村民。聽到啲唔應該聽到嘅嘢，有感而發。其實世界好細，說話唔能夠亂講尤其係大話。人言可畏，真係知人口面不知心。又識化妝又識整頭又識影相嘅人邊到搵。」狄以達留言︰「所以狼人殺裏面最好嘅牌是『白癡』。」江嘉敏回覆︰「嘩！一語中的！」

發文抒發情緒

江嘉敏一番言論，網民揣測矛頭似指向馮盈盈。馮盈盈回覆《明報》說︰「其實我也不清楚是什麼事，因為我最近少用社交平台，已經半個月沒有更新。我認為問番本人會較好，謝謝﹗（傳你與江嘉敏割席？）唔係啦！」

馮盈盈今日26歲生日，她表示跟江嘉敏有約食飯，但大家各有各忙。至於江嘉敏回應稱，跟馮盈盈有聯絡，亦有約食飯，但大家都開工未夾到時間。

對於傳跟馮盈盈不和，她說報道好無聊，希望不要亂寫，說再亂寫真的無事都變有事。至於發文鬧誰？她指是私事不回應，只想抒發情緒。